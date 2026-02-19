「ちいかわベーカリー」グッズ専門店が誕生！ 3．14にラフォーレ原宿にオープン
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のパン屋「ちいかわベーカリー」のグッズ取り扱い専門店「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」が、3月14日（土）に、東京・原宿にある商業施設、ラフォーレ原宿B1階にオープンする。
【写真】「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」オープン記念グッズなど一覧（16枚）
■オープン記念グッズも登場！
今回誕生する「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」は、2024年10月に東急プラザ表参道に誕生した「ちいかわベーカリー」のグッズ取り扱い専門店。
店内はピンクベースの内装で、「ちいかわベーカリー」のための描き下ろしイラストをふんだんに使用したデザインに。
取り扱いグッズは、パン屋の衣装のちいかわ、ハチワレ、うさぎがデザインされたトレーやクッキー缶など日常の食事が楽しくなるようなアイテムがめじろ押しだ。
また、お土産にぴったりなかわいい紅茶缶やキャンディ、食パンやラスク、フィナンシェなども展開。
さらに「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」のオープンを記念して、新グッズの販売を、本店舗と「ちいかわベーカリー」で同時発売。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎの「スクイーズ」のほか、トレーを展開するほか、4月上旬には「シュガー」「コーヒー入り巾着」が仲間入りする。
購入特典も用意され、2200円（税込）以上購入した人には「ショッパータグ（全1種）」を1枚プレゼント。ショッパーは有料で、価格が異なる大・中・小を展開する。
「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」は、3月14日（土）に、ラフォーレ原宿B1階にオープン。フリー入場で、混雑時は入場規制を行う場合がある。
