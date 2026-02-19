『パペットスンスン』のトラベルグッズ登場！ 「折り畳みスリッパ」など役立つアイテムが勢ぞろい
『パペットスンスン』デザインのトラベルグッズが、2月18日（水）から、全国のバラエティストアなどで販売されている。
【写真】スリッパは収納袋付き！ 『パペットスンスン』トラベルグッズ一覧
■旅行を楽しく
今回登場したのは、『パペットスンスン』の人気キャラクターであるスンスン、ノンノン、ゾンゾンのデザインをあしらったトラベルグッズ。
ラインナップは、スーツケースなどの目印になる「ラゲッジタグ」をはじめ、移動時間を心地よく過ごせる「アイマスク」や、スンスンたちの顔をあしらった「ヘアターバン」、収納豊富な「ハンガーポーチ」や「トラベルポーチ」など、旅行で役立つアイテムが勢ぞろいしている。
また3月上旬からは、総柄の収納袋が付いた「折り畳みスリッパ」を用意。スンスンたちと一緒なら、旅行がさらに楽しめそうだ。
