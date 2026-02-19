＜速報＞昨年2位の岩井明愛はパー発進 古江彩佳、勝みなみ、吉田優利が上位
＜ホンダLPGAタイランド 初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。昨年大会で2位に入った岩井明愛が日本時間午後0時6分に1番からティオフ。1番パー5をパーで滑り出している。
【写真】カッコよすぎるホンダ車がずらり
ティショットはフェアウェイセンターへ。2打目をグリーンそばまで運んだが、アプローチは約3.5メートルオーバー。バーディパットはわずかにカップ右を抜けて、パー発進となった。日本勢は12人が参戦。古江彩佳、勝みなみ、吉田優利が2アンダー・5位タイの好位置で前半をプレーしている。畑岡奈紗、竹田麗央、笹生優花は1アンダー・15位タイ。山下美夢有、明愛と千怜姉妹、馬場咲希はイーブンパー・38位タイ、吉田鈴と宮田成華は1オーバー・64位タイにつけている。5アンダー・単独首位にジェマ・ドライバーグ（スコットランド）。1打差2位タイにイ・ソミ（韓国）とナンナ・コルザ・マジソン（デンマーク）が続いている。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞ホンダLPGAタイランド リーダーボード
