【「アーケロン（Arkheron）」デモ版】 2月21日 公開予定

DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは、2月21日に公開を予定しているSteam用次世代チームベースPvPゲーム「アーケロン（Arkheron）」デモ版の情報を公開した。

「アーケロン」は、暗く奇妙なファンタジーの世界を舞台にした、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム。今回、先行展開を予定しているデモ版の一部について情報が公開された。

新エターナルセット「ツボ」・「ペネロペ」公開

今回公開されたのは「アーケロン」のバトルにおいて重要な要素となる「エターナルセット」。これらの装備品は生前英雄だった者の「記憶」が元となっており、この記憶のこもった装備品を揃えることで、封じられた力を解放できる。

プレーヤーは、ゲーム内に登場する特殊な装備品を4セット全て集めることで「エターナル」へ変身することが可能となり、強力な5つ目の能力を解放可能。異なるエターナルのアイテムを組み合わせることでも、独自のプレイスタイルを創造できる。

アーケロンでは、エターナルに変身することがゴールではなく、持っているアイテムで戦略的に戦うことが鍵となる。今回のデモ版では、昨年2025年9月に実施した「αプレイテスト」やその後の「コミュニティプレイテスト」では未登場だったエターナルセットが新たに2種登場。「アーケロン」ではバージョンごとに総勢10種のエターナルセットが実装される。前回のテストで登場したエターナルセット10種のうち、2種が抜け、新たに「ツボ」と「ペネロペ」が登場する。

【新エターナルセット「ツボ」】【新エターナルセット「ペネロペ」】

先行して0.16パッチノートも公開

今回のデモ版に関する詳細な情報「0.16パッチノート」も公開された。詳細はSteamストアページにて確認できる。

クリエイターサポートキット公開中

「アーケロン」の公式ページでは「クリエイターサポートキット」が公開中。この「クリエイターサポートキット」は「アーケロン」を利用した動画配信などを検討している人に向けた公式のサポート施策となっている。

