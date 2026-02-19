31歳男性の涙の失恋が視聴者の心を動かした――『ザ・ノンフィクション』見逃し配信記録「婚活漂流記」取材秘話とその後
●すべてを懸けた恋の結末に共に涙
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で1日・8日に放送された「結婚したい彼と彼女の場合〜令和の婚活漂流記2026〜」が、見逃し配信の「報道・ドキュメンタリー」ジャンルで歴代最高再生数を記録した(後編：114.3万回再生／TVer DATA MARKETINGで算出、TVer・FODの合計値、放送後1週間）。その中心にいたのは、「自分を変えたい」と願い、本気の恋に落ちて打ちひしがれた介護福祉士の久保さん(仮名・31)だ。
令和の婚活の“現実”が、なぜここまで視聴者の心を動かしたのか。一緒に涙したこともあったという八木里美ディレクター(バンエイト)が、取材秘話や久保さんのその後などを語った――。
突然の失恋に打ちひしがれる久保さん (C)フジテレビ
○放送を見た本人は「思い出して泣きそうに」
SNSでは奮闘する久保さんを応援するコメントがあふれていたが、八木Dに直接届く声も同様だったという。「恋愛経験が少ないまま大人になって、コミュニケーションが難しい中でも頑張ってらっしゃる姿に、共感した方が多かったです」と反響の大きさを語る。
八木D自身も、「彼の誠実でまっすぐな人柄に、取材者という立場を超えて“応援したい”という気持ちがどんどん大きくなっていきました」というだけに、「視聴者の方も同じような気持ちになってくれると思いながら撮影していたので、そうした反響があって良かったなと思いました」と、安堵した部分もあるようだ。
「婚活漂流記シリーズ」で前回登場した、デート経験がない進藤さん(仮名)や“ラブホおじさん”と話題になったバツイチの内田さんがインパクトの残るキャラクターだったのに対し、「久保さんは“自分の隣にいそうな人”、“こういう人、会ったことあるな”という感じの方だったので、同じ目線で見てくださった人が多かったのではないかと思います」と分析した。
久保さん自身は放送を見て、「撮影は結構前なので、いろんなつらかったことも思い出して泣きそうになったとおっしゃっていたのですが、最後は前向きな形で終われて良かったと言っていました」とのこと。
大きな話題になっている実感はないそうだが、「丁寧に取材をしてくださってありがとうございました」と感謝の言葉も受けて、八木Dは「彼の感情をトレースするような描き方で、婚活の現実が“こういうものなんだ”と伝わったのではないかと思います」と、このドキュメンタリーの意義を改めて感じたようだ。
○ショックと同時に感じた安心「人間らしいところが見られた」
視聴者からは久保さんを応援する一方で、年上で年収の高い相手をマッチングすることに疑問の声も上がっていた。当然、婚活アドバイザーの植草美幸さんも同年代や年下とのマッチングを試みたが、久保さんの年収が結婚相談所の会員の中では“最も低いレベル”だったため、若い相手は将来の不安を感じて不調に終わっており、自ずと経済的に安定感のある年上と仮交際に進むことになったのだという。
そんな中で、久保さんが初めて本気の恋に落ちたのが、6倍以上の年収がある40歳の紗栄子さん(仮名)。慣れないデートで自分の思いを出しすぎてしまった部分はあったものの、彼女のために転職も決意するなど全身全霊で向き合い、順調に真剣交際に進むかと思われた。
しかし紗栄子さんは、久保さんとの水族館デートの後にお見合いした別の男性から真剣交際を申し込まれ、1回しか会っていないにもかかわらず受け入れた。彼女にすべてを懸けていた久保さんは、まさかの交際終了を通告されて打ちひしがれ、「わけが分からない」と、涙の失恋を経験することになったのだ。
この様子を横で見ていた八木Dも、同様にショックを受けたそう。「カメラを回しながら、私も泣けてきてしまって、2人で鼻水をティッシュで拭きながら“悔しいね”、“でも、また頑張らなきゃね”と話していました」と振り返る。
ただ、「同時に少し安心した部分もあったんです。久保さんは、いつも人に気を使って腰が低くて、喜怒哀楽をあまり表に出さないタイプなんです。だから、ああいうふうに怒れることが、逆に良かったと思いました。悲しいとか悔しいとか、そういう感情をちゃんと出せる人で良かった、人間らしいところが見られて良かったなと」と受け止めた。
●まさかの交際終了も…誠実に向き合っていた年上女性
本気の恋に落ちた女性とデートする久保さん (C)フジテレビ
SNSでは紗栄子さんに対し、非情な対応だと非難する声もあったが、久保さんとはまだ真剣交際にも入っておらず、仮交際で複数の相手とデートすることはルール上、全く問題ない。さらに、「彼女は久保さんと何度もデートを重ねる中で“コミュニケーションが深まらない”と感じていて、水族館デートで終わりにしようと考えていたそうなんです。だから、“別の男性と出会ったから切り替えた”という浅い話ではなかった。彼女も一生懸命向き合った結果の判断で、申し訳なさもあったと思います」といい、双方の気持ちが理解できたという。
通常は、理由も言わず交際終了になるというが、紗栄子さんは久保さんに対して丁寧なメッセージを送っている。そうしたケースを見たのは初めてだったという八木Dは「本当に誠実な女性だと思いました」と受け止めた。
今回の登場人物で、もう一人印象的だったのは、裕福な家庭で育ったゆえに、相手に対して「育ちの差」を感じてしまう小百合さん(仮名・35)。“庶民を知る婚活”をテーマに婚活に挑んだが、結果として、親子ほど年の差がある年収4億円の会社経営者と成婚退会した。
放送では、すんなり決まったように捉える視聴者もいたが、「小百合さんはお相手とものすごく話し合って決めたんです。年齢差があるので、最初は男性側にプライドもあって上から目線に見えるところもあったのですが、彼女は本当に震えながら勇気を振り絞り、自分の気持ちを伝えて何時間も話し合いました。最終的には相手が悪かったことを全部謝ってくれて、対等な立場で信頼を深めることができたんです。だから、“年収4億円にポンと飛びついた”わけではないということはお伝えしたいです」と強調した。
デートする小百合さん(左) (C)フジテレビ
○「本当に勝負っすよ」意気込んだ久保さんの結果は…
今回の放送は、久保さんが仮交際中の41歳の女性に対し、「真剣交際に入りたいとしっかり伝えたいと思います」「本当に勝負っすよ」と意気込んでデートに向かう後ろ姿で終了したが、その結果は残念ながら実らなかった。
ただ、これまでは久保さんからお見合いを申し込むケースしかなかったものの、放送後、初めて久保さんに対しての申し込みが1件あったのだそう。八木Dも「もしかしたら放送を見て、“いい人だな”と思ってくれた人がいたのかもしれないですね」と、うれしそうだ。
また、今後は結婚相談所と並行して、街コンにも参加するのだそう。一度は挫折を味わったものの、それをバネにしてより婚活に前向きになった久保さんを見て、「いつか成婚退会のシーンを撮りたいですね。フラワーシャワーを受けるシーンは、私も感動して泣いてしまうかもしれません」と目を細めた。
●婚活の“真剣度”が形に出た所作
婚活に挑む人たちがいかに本気で臨んでいるのか――それが伝わってくる一つの例が、プロポーズの場面だ。
今回登場した39歳の飯田さん、そしてYouTubeチャンネル『フジテレビドキュメンタリー』の配信で登場する内田さんは、いずれも女性の前にひざまずくスタイルでプロポーズを成功させた。これは植草さんの助言ではないそうで、「皆さん、YouTubeを見たりしてイメトレされるので、私もびっくりしました」と、それぞれが自ら考えた末の行動だった。
一般的な恋愛のプロポーズと違い、結婚相談所の現場には「結婚したい」という強い意思が凝縮されている。その“真剣度”が、所作として形に出るようだ。
○10年で変化した婚活のカップリング
2015年から結婚相談所「マリーミー」で婚活に挑む人々を取材する八木D。約10年という期間で、「“女だから”、“男だから”、“この年齢だから”という役割みたいなものが、どんどん溶けてなくなっているのを感じます」という。
10年前は、「男性がバリバリ働いて、女性は子どもができたら家庭に」というモデルが、まだ“良い結婚”と捉えられ、「男性と肩を並べて働いてきたバリキャリ女性が鎧を脱げずに苦労するというみたいなケースもよく見ました」と振り返る。
それが現在は、「“一緒にいて楽に人生を歩めそうな人”が実は年上かもしれない…というふうに、固定観念を途中で変えていく人も多いです。最初に考えていた条件と全然違う相手と結婚するということも、よくあります」と、フレキシブルになっているそうだ。
今回の久保さんと紗栄子さんのように、30代前半の男性が40代の女性とお見合いするというのは、八木Dも初めて立ち会ったケース。「新しいカップリングの可能性が生まれてきていて、この10年でかなり変わってきたと思いますし、久保さんにとっても追い風になっていると思います」と、期待を示した。
(左から)植草美幸さん、久保さん (C)フジテレビ
○「婚活漂流記」は特殊な取材「一緒に悩んで、迷って…」
これまで、全盲の夫婦や心臓移植を待つ夫婦、東日本大震災の被災者、居場所を失った子どもたちを受け入れる和尚、シングルマザーの大道芸人など、様々な立場の人たちを取材してきた八木D。それぞれのテーマを事前に勉強して臨んできたが、この「婚活漂流記」シリーズに関しては、「何かを撮りに行くというより、“その人の気持ちを知りに行く”という特殊な取材です。何が起きるかわからないけど、今日も会いに行くという気持ちなので、同じドキュメンタリーでも別ジャンルのような感覚で作っています」と打ち明ける。
その中で、何人もの婚活を見届けてきたが、「今も“結婚って何だろう”とずっと思っています。10年取材していても、男女のことはよく分かりません」という永遠のテーマ。それゆえに、「男性が分からない女性の考えを取材対象者に伝えることはありますが、一緒に悩んで、一緒に迷いながら歩んで、そこで撮れたものを放送する」というスタンスで向き合っている。
だからこそ数々のドラマが生まれ、多くの人々が一喜一憂しながら心を打たれる人気シリーズに。今後の続編については、「取材を受けてくださるのは勇気のいることだと思うので、機会があればまた一緒に悩んで迷って追っていきたいと思います」と語ってくれた。
●八木里美1977年生まれ、東京都出身。学習院大学卒業後、青森朝日放送でニュースキャスター・記者・ディレクターとして取材現場に従事し、テレビ朝日『スーパーJチャンネル』を経て、04年にバンエイト入社。フジテレビ報道局で『スーパーニュース』を担当し、11年からは制作部でドキュメンタリー番組などを制作。『ザ・ノンフィクション』では、「愛はみえる〜全盲夫婦の“たからもの”〜」「わ・す・れ・な・い 明日に向かって〜運命の少年〜」「私、生きてもいいですか 〜心臓移植を待つ夫婦の1000日〜」「わすれない 僕らが歩んだ震災の10年」「泣かないでアコーディオン 〜シングルマザーの大道芸人〜」、そして「婚活漂流記」シリーズなどを担当し、12年にわたって取材した「熱血和尚」シリーズでは、「2020年日本民間放送連盟賞」テレビ教養番組部門・最優秀賞、「ニューヨークフェスティバル2020」ドキュメンタリー宗教／哲学部門・銀賞＆国連グローバルコミュニケーション賞・銅賞など、国内外で数々の賞を受賞した。
