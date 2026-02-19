【Philips サウンドバー「TAB5309（サブウーファー付き）」ほか】 セール中

TAB5309（サブウーファー付き）

Amazonにて、Philips（フィリップス）のテレビ用サウンドバーが割引価格で販売されている。

今回セールの対象となっているのは、サブウーファーがセットになった2.1chサウンドバー「TAB5309」とコンパクトながら最大出力120W（定格出力60W）のサウンドが楽しめる2.0chサウンドバー「TAB5109」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Philips（フィリップス）TAB5309（サブウーファー付き）

参考価格：32,800円

セール価格：21,800円

割引率：34％

サブウーファーと組み合わせることで、240Wの高出力で臨場感あふれる迫力のサウンドを体感できる。また、Bluetooth 5.4を搭載し、接続スピードや安定性も向上している。

Philips(フィリップス) TAB5109

参考価格：29,800円

セール価格：18,800円

割引率：37％

横幅766ｍｍのコンパクトな筐体に最大出力120W（定格出力60W）で、臨場感あふれる音が部屋の隅々まで響き渡る。Bluetooth 5.4を搭載。

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。