RAB ESPICE×スピラ・スピカ、再び同じステージへ。「VIVID VISION」ツアーで実現する新たな共鳴！東名阪ツアーの東京公演に特別出演決定！

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」内ユニット RAB ESPICE（アールエービー エスピス） は、初期メンバーである ゾマやかじゃない!、ネス、とぅーし に加え、新たに 凪・KOSUKE を迎えた新体制での初ワンマンツアー 「VIVID VISION」を開催する。ツアーは 3月19日（木）名古屋 を皮切りに、3月21日（土）大阪、4月5日（日）東京 の東名阪3都市で実施する。

今回のツアーの東京公演には、スペシャルゲストとして スピラ・スピカ の出演が決定した。スピラ・スピカは、ボーカル・幹葉によるソロプロジェクト。まっすぐで透明感あふれる歌声と、聴く人の背中を押す“ピュアポップロック”を掲げるスタイルで幅広い支持を集めている。『ガンダムビルドダイバーズ』『その着せ替え人形は恋をする』など数々のアニメ主題歌を担当し、アニメファンからの信頼も厚い存在だ。また、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 OPテーマ 「アオとキラメキ」 では、「THE FIRST TAKE」にて REAL AKIBA BOYZとしてRAB ESPICEメンバー も共演。今回のツアーで再び両者が同じステージに立つことで、“VIVID VISION”の熱狂はさらに鮮やかに、そして確実に加速する。

東名阪ワンマンライブツアー「VIVID VISION」は現在チケット発売中。

●ライブ情報

RAB ESPICE ONEMAN LIVE TOUR 2026「VIVID VISION」

東名阪ツアー／チケット販売中

詳細はこちら

https://abstreem.co.jp/RAB/archives/4679

3月19日（木）＠Zepp Nagoya

3月21日（土）＠NHK 大阪ホール

4月5日（日）＠Kanadevia Hall（東京）

東京公演Specialゲスト：スピラ・スピカ

