菊川怜、温泉入浴ショット披露「思わず二度見」「大人の色気」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の菊川怜が2月18日、自身のInstagramを更新。温泉での入浴ショットを公開した。
【写真】47歳美人ママ女優「大人の色気」入浴ショットで素肌全開
菊川は「歴史温泉 戦国武将・『豊臣兄弟！』編」（NHKBS 2月28日18時〜／NHKBSP4K 2月22日16時30分〜）への出演を報告し、「温泉と武将の深い繋がりについてご案内します 私は今回、和倉温泉に行ってきました」とコメント。青い海と緑の木々の自然を背景に温泉に入っている様子を公開し、美しい素肌を見せている。
また、自然の中でのショットや宿での様子なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「大人の色気」「お肌すべすべ」「思わず二度見」「開放的で素敵」「デコルテ綺麗」「サービスショット」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
