クロスカントリーで「犬」がゴール（写真はイメージ）

　民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」の公式Xが19日までに更新され、ミラノ・コルティナ五輪のスキークロスカントリーで「犬」が“ゴール”した動画を公開した。

【動画】「グッズ化してほしい」五輪会場でゴールした「犬」

　公式Xでは「スキークロスカントリー女子団体スプリントフリー 予選」の様子として、「クロアチアの選手に続き『犬』がゴール！フィニッシュの写真も撮影されましたが 記録は不明です…」と伝えた。動画では、「犬」が雪原を駆け抜ける映像を公開。実際にフィニッシュ時の写真も撮影されていた。

　この投稿には「グッズ化してほしい」「イッヌフィニッシュw」などの反響が寄せられている。