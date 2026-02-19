【ミラノ・コルティナ五輪】クロスカントリーで「犬」が“ゴール”「記録は不明です」 SNS反響「グッズ化してほしい」「イッヌフィニッシュw」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」の公式Xが19日までに更新され、ミラノ・コルティナ五輪のスキークロスカントリーで「犬」が“ゴール”した動画を公開した。
【動画】「グッズ化してほしい」五輪会場でゴールした「犬」
公式Xでは「スキークロスカントリー女子団体スプリントフリー 予選」の様子として、「クロアチアの選手に続き『犬』がゴール！フィニッシュの写真も撮影されましたが 記録は不明です…」と伝えた。動画では、「犬」が雪原を駆け抜ける映像を公開。実際にフィニッシュ時の写真も撮影されていた。
この投稿には「グッズ化してほしい」「イッヌフィニッシュw」などの反響が寄せられている。
