【ミラノ・コルティナ五輪】クロスカントリーで「犬」が“ゴール”「記録は不明です」 SNS反響「グッズ化してほしい」「イッヌフィニッシュw」

【ミラノ・コルティナ五輪】クロスカントリーで「犬」が“ゴール”「記録は不明です」 SNS反響「グッズ化してほしい」「イッヌフィニッシュw」