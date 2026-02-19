3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は19日、第2クール3日目を迎え、前回の23年大会で監督としてチームを世界一に導いた栗山英樹氏（64）が訪問した。

栗山氏は午前10時に球場に到着。サブグラウンドに足を運ぶと、前回大会で投手陣のリーダー役を務め、今回はアドバイザーとして合宿に参加しているパドレス・ダルビッシュ有と再会。ガッチリと握手をし、熱い抱擁を交わした。さらにサンマリンスタジアムに戻り、井端監督とも握手。その後は30分にわたって話し込んだ。

前回大会では投手陣のみならず、チームの柱として実力、存在感を発揮し、チームを世界一へと導いたダルビッシュ。栗山氏は「ダルが来てくれたのは本当に大きなことだし。ひと言、直接会って“ありがとうね”って伝えたかったんで。それを伝えました」と再会し、直接顔を見て、感謝を伝えた。

前回大会での存在感について「ダルのおかげなんでね。やっぱりその、いろんな選手たちの不安だったり、何かに集中する時にはもっと高いレベルの野球の話っていうのが一番集中できるので。そういうものを彼は持ち込んでくれながらチームを一つにしてくれた」と振り返る。今回は選手ではなく、アドバイザーとしての参加だが「今回もそうだと思うんで。非常に大きな存在なんでね、本当に。今、リハビリ中とは言いながら、ここに参加するのは本当に大変だったと思うんだけど、そういう野球の全体を考えながら、そういう行動をしてくれるっていうのは本当に感謝しかない」と言葉をかみしめた。

「愛してます」と栗山氏らしい表現でダルビッシュへの愛情を表現した。指導者としての資質を問われ「僕がね、あれだけの選手、あの存在に対して、僕がいうような、もうそういう存在ではないので、ただ僕はその部分もプレイヤーとしても、人としても愛してますっていうことです」と笑顔は絶えなかった。