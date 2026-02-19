夏木マリ、音楽家の夫とシミラールックで2ショット「カッコ良すぎ」「まるで絵本の世界のよう」「自然体のマリさんが素敵」
俳優の夏木マリが18日、自身のインスタグラムを更新。夫でパーカッショニスト・斉藤ノヴ氏と夫婦共演したことを伝え、モノトーンのシミラールックで決めた腕組み2ショットを披露した。
【写真】「カッコ良すぎ」「自然体のマリさんが素敵」夏木マリ＆斉藤ノヴ氏の“シミラールック”2ショット
2人が共演したのは、NHK BS8K『夏木マリ×斉藤ノヴ ポルトガル夫婦旅〜魂の音楽 ファドを求めて〜』（19日 後8：00放送予定）。
投稿では「リスボンで郷愁の歌『ファド』の心を探り、モンサントで土地のリズムと出会う音楽旅となっております」と内容について明かし、ファンにオンエアをアピールしていた。
コメント欄には「ツーショットの自然体のマリさんが素敵」「ツーショットがカッコ良すぎます」「まるで絵本の世界のよう」「素敵なご夫婦」「お洒落な番組ですね 観ます」など、さまざまな反響が寄せられている。
