　俳優の夏木マリが18日、自身のインスタグラムを更新。夫でパーカッショニスト・斉藤ノヴ氏と夫婦共演したことを伝え、モノトーンのシミラールックで決めた腕組み2ショットを披露した。

　2人が共演したのは、NHK BS8K『夏木マリ×斉藤ノヴ ポルトガル夫婦旅〜魂の音楽 ファドを求めて〜』（19日　後8：00放送予定）。

　投稿では「リスボンで郷愁の歌『ファド』の心を探り、モンサントで土地のリズムと出会う音楽旅となっております」と内容について明かし、ファンにオンエアをアピールしていた。

　コメント欄には「ツーショットの自然体のマリさんが素敵」「ツーショットがカッコ良すぎます」「まるで絵本の世界のよう」「素敵なご夫婦」「お洒落な番組ですね 観ます」など、さまざまな反響が寄せられている。