歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が、夜の東京で撮影したプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】「同じ場所だぁ〜」武井咲・TAKAHIROのプライベートショット

2017年9月に俳優の武井咲（32）との結婚を発表したTAKAHIRO。2018年3月に長女、2022年3月に次女、2025年2月に三女の誕生を報告している。Instagramではハワイ旅行や幼少期ショットなど、プライベートについても投稿しており、これらの投稿に武井が「いいね！」を付けて反応していた。

2026年2月15日には武井がInstagramを更新し、バレンタインの夜に撮影したプライベートショットを披露していた。

夜の東京で撮影したプライベートショットに反響

2月18日にはTAKAHIROもInstagramを更新し、「夜のデートなんてステキ！」「最高の夫婦！2人とも大好き」「Tokyo ずっといるのに まるで来日したみたいに」と、武井と同じ場所で撮影したと思われるプライベートショットを公開。

TAKAHIROと武井の仲の良さが伝わる投稿に、ファンからは「バレンタインデートだ」「ラブラブ夫婦でこっちまで幸せ」「咲ちゃんと同じ場所だぁ〜」「夫婦で同じ場所をインスタにあげるなんて、めっちゃステキ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）