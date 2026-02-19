１８日行われたミラノ・コルティナオリンピックのアイスホッケー男子準々決勝は、３試合が延長戦となり、カナダはチェコに４―３、フィンランドはスイスに３―２、米国はスウェーデンに２―１で競り勝った。

スロバキアはドイツに６―２で快勝。２０日の準決勝で、１０度目の優勝を狙うカナダと前回覇者のフィンランド、３度目の優勝を目指す米国と前回銅のスロバキアが対戦する。

リンクに歓喜の輪が広がった。延長にもつれた熱戦。最後はカナダのＦＷミッチ・マーナーが自ら持ち込み、パックをゴールにねじ込んだ。辛くも準決勝進出を決め、マーナーは「パスも考えていたら隙間が見えた。自分の判断を信じ、運よく得点できた」と喜んだ。

１９歳のＦＷマックリン・セレブリニが先制するなど滑り出しは上々だった。だが、序盤で逆転され、第２ピリオドにはチームの中心的存在であるＦＷシドニー・クロスビーが負傷するアクシデント。キーパーの好セーブにも阻まれ、１次リーグでは５―０と快勝したチェコに苦戦を強いられた。

それでも、先制点を挙げたセレブリニは「主将のクロスビーが抜けて厳しかったが、うまく結束して攻められた」。土壇場で延長に持ち込み、最後はきっちりと勝ち切った。北米アイスホッケーリーグ（ＮＨＬ）選手をそろえるチームの意地が詰まった試合だった。（森井智史）