芙蓉総合リース<8424.T>が続伸している。この日、ＡＮＡホールディングス<9202.T>傘下のＡＮＡ Ｃａｒｇｏ及び自動搬送ソリューション「ｅｖｅ ａｕｔｏ」を展開するｅｖｅ ａｕｔｏｎｏｍｙ（静岡県磐田市）と共同で、自動運転レベル４の自動搬送サービス「ｅｖｅ ａｕｔｏ ＲｅＦｉｎｅ」の実運用を成田空港で開始したと発表しており、好材料視されている。



ＡＮＡ最大規模の貨物上屋「ＡＮＡ Ｃａｒｇｏ Ｂａｓｅ＋」内の第７貨物ビル・第８貨物ビル間に自動搬送を導入。今後は羽田空港への展開も視野に入れつつ、需要に応じた台数の増車も検討するという。なお、国内空港のエアラインの貨物上屋において、自動運転レベル４の貨物自動搬送が導入されるのは国内初となる。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS