ＲＯＸＸ<241A.T>が３日ぶりに反発している。１８日の取引終了後に、求職者のヒアリング内容と求人情報から、ＡＩが求職者一人ひとりに最適化した求人提案資料を生成する「求人魅力訴求資料作成」ツールを開発し、本格運用を開始したと発表したことが好感されている。



同機能は、パーソナライズ求人サマリーの生成やＡＩによる訴求ポイントの抽出、オンライン面談・ＬＩＮＥ送付への最適化などを特徴としており、これにより、全てのキャリアアドバイザー（ＣＡ）が求職者に伝わりやすいビジュアル資料を負担なく生成し、高い提案力を持つハイプレイヤーＣＡと同等の質の高い求人説明が可能になるという。なお、同件による２６年９月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS