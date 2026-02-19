「北海道に来たら食べたい」が全部ある！カニ・海鮮・肉…ホテルアベスト札幌の新バイキング体験レポ＜PR＞
広告：ホテルアベスト札幌
【画像】圧巻の「カニタワー」！北海道の味覚尽くしビュッフェ
冬に行きたい旅行先といえば北海道！
澄んだ空気、真っ白な雪景色……そして何より、私たちが期待しちゃうのは「食」ですよね。
「せっかく北海道に行くなら、カニも海鮮も、お肉もスイーツも全部食べ尽くしたい！」 そんな食いしん坊な願いを叶えてくれる、とっておきの情報があるんです。
2026年2月1日（日）から「ホテルアベスト札幌」でスタートした、豪華ディナーバイキング。一足先に体験してきたのですが、想像以上の豪華さでした…！
■視界がカニで埋まる！「カニ3種」の贅沢すぎる競演
会場に足を踏み入れて、思わず「わぁっ！」と声を上げてしまったのがカニコーナー。 夢のような「カニタワー」が目を引きます。今回のバイキングの目玉は、なんといっても3種類のカニが楽しめることなんです。
紅ズワイガニ＆花咲ガニが食べ放題！ 身がぎっしり詰まって甘みの強い「紅ズワイガニ」と、トゲトゲの見た目からは想像できないほど濃厚なコクがある「花咲ガニ」。これが好きなだけお皿に盛れるなんて、まさに夢のよう。
ライブキッチンでは贅沢食材である大ぶりの「タラバガニ」が一人一本限定で提供されます。目の前で焼き上げられる香ばしい匂いに、行列必至です！
カニの身を黙々とむく時間は、まさに至福。これだけで「北海道に来てよかった…」と心から思えます。
■「これ、全部食べていいの？」圧倒的な品数に圧倒される
カニで満足するのはまだ早いんです。お次は海鮮コーナーへ。
ここでは、いくら、サーモン、甘えび、いか、つぶ貝など、キラキラ輝く海の幸が並びます。北海道産「ゆめぴりか」の酢飯に好きな具材を好きなだけ乗せて、自分だけの最強海鮮丼が作れるんです。
※試食会という特殊な機会であることと、スペースの都合上「いくら」はボウルでの提供でしたが、通常営業時は小皿に取り分けての提供となります。
さらに、プロの目利きが選んだ天然南マグロの食べ比べブースまで！大トロが口の中でスッと溶ける感覚は、もう言葉になりません。
ここでふと思ったのが、「種類が多すぎて、一人では到底食べきれない！」ということ。私1人で食べきれたのはこの量。正直まだまだ食べたいものはあるのに胃袋が追い付かない…。
和食、洋食、中華にスイーツまで、とにかくラインナップが豊富。ご夫婦やファミリー、お友達同士で行って、「これ一口食べてみて！」「こっちも美味しいよ！」なんてシェアしながら、いろんな種類をちょっとずつ楽しむのがおすすめです。
■「北海道を食べ尽くす」を体現したこだわり
今回のディナーについて、ホテルアベスト札幌副主任の阿部さんは、 「『北海道に来たら食べたい』をすべて詰め込んだビュッフェになっています」 と自信たっぷりに話してくださいました。
ライブキッチンでは、香ばしい香りが食欲をそそる「ジンギスカン」や、十勝産ハーブ牛のステーキが目の前でジュージューと焼き上げられます。さらに、これからの季節に嬉しい「しゃぶしゃぶ」も登場。新鮮なタコやお肉をお出汁にサッとくぐらせていただけば、素材の甘みが口いっぱいに広がります。
他にも名店「GARAKU」監修のスープカレーやホクホクのじゃがバターなど、サイドメニューまで手抜き一切なし。どれも主役級の美味しさなので、やはり家族でシェアして「全制覇」を目指すのが正解です！
まさに、この会場だけで北海道グルメツアーが完結してしまうほどの充実ぶりです。
■ 観光の拠点に最高！「立地の良さ」も子ども連れに嬉しい
お腹がいっぱいになった後は、少し腹ごなしに散策へ。 このホテル、実は立地が最高なんです！
「狸小路商店街」の中に位置しているので、雪や雨が降っても濡れずに移動OK。「大通公園」や、夜の賑わいを楽しめる「すすきの」もすべて徒歩圏内で、まさに札幌観光の拠点として最高の立地です。ホテルの近くには札幌の夜の定番「締めパフェ」の名店もありますよ。
■2月末まで！宿泊者以外もお得になるキャンペーン
ここで嬉しいお知らせが。 通常、外来利用は大人 9,900円ですが、2026年2月28日までの期間限定で、宿泊者と同じ「6,600円（税込）」で楽しめるキャンペーンを実施中！
このクオリティのカニや海鮮が食べ放題でこの価格は、正直かなりお得。自分へのご褒美や、冬の家族イベントにぴったりです。
■結論：お腹を空かせて、家族みんなでGO！
ホテルアベスト札幌のディナーバイキングは、味もボリュームも、そして「北海道らしさ」も120点の満足度でした。
とにかく品数が多いので、作戦会議をしてから挑むのが正解。 今年の冬は、大切な人と一緒に、最高に美味しい思い出を作りに札幌へ出かけてみませんか？
◆施設データ
施設名：ホテルアベスト札幌
開催場所：Buffet Dining The HARBOR SAPPORO
（ビュッフェ ダイニング ザ・ハーバー サッポロ）（ホテルアベスト札幌地下1階）
営業時間：17:30-21:00（L.O.20：30）90分制
料金（税込）：
【宿泊のお客様】大人 6,600円、小学生 3,300円、3歳以上 1,100円
【外来のお客様】大人 9,900円、小学生 4,950円、3歳以上 2,470円（※）
※2月いっぱいは、外来利用も宿泊者と同様の金額で提供する営業開始キャンペーンがあります。
文=MK
【レタスクラブ／PR】
