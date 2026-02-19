映画『教場 Reunion／Requiem』の公式Xが更新され、2月19日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演した木村拓哉らのオフショットが公開された。

【画像】木村拓哉ら『教場』キャストの『めざましテレビ』オフショット（全2枚）／【動画】完成披露試写会の会場で撮影されたスペシャル映像

■木村拓哉、黒スーツ姿で放つ存在感

公開された写真には、木村を中心に、倉悠貴、斉藤京子、金子大地が並ぶ姿が収められている。

木村はブラックのスーツにタートルネックを合わせたシックな装い。胸元にはポケットチーフを挿し、足元はブラックの革靴。計算されたシルエットが際立ち、余裕を感じさせる立ち姿で存在感を放っている。

同じくブラックコーデで両脇に立つ倉と金子は“めざましくん”を手にし、ドレス姿の斉藤は手を前で組み、上品な佇まいを見せている。

『教場』と『めざましテレビ』のコラボ企画として、4人は「このお宝は誰のもの？」と題したクイズに挑戦。

前日には、4人に綱啓永と丈太郎を加えた6人で出演し、ジェスチャーゲームにも挑んでいた。

■次々とカメラにポーズを向ける『教場』出演者たち

なお、同アカウントでは、同衣装で登壇した完成披露試写会の会場で撮影された動画も公開。木村ら出演者たちが次々に登場しカメラにポーズを向け、最後は木村が「映画『教場 Requiem』ぜひ劇場で」と笑顔で呼びかけて締めくくっている。