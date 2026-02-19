BTSのV（ヴィ）がブランドアンバサダーを務めるスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」より、広告撮影現場のスナップ写真が公開された。

■陰影が引き立てるVの静かな気品

今回Yunthの公式Xに公開された第5弾のスナップでは、素肌に光沢感のあるダブルスーツを纏ったVが登場。ダークトーンの背景に佇み、光と影のコントラストが彫刻のようなフェイスラインを際立たせている。

1枚目では、椅子に足を組んで腰掛け、カメラに目線を向ける余裕漂うポーズを披露。2枚目ではポケットに手を入れたさりげない立ち姿で、静かな色気をにじませている。

鍛え上げられたボディラインが生み出す美しいシルエットに加え、その場の空気さえ支配するような繊細な表情コントロール。モデルとしての完成度の高さはもちろん、スキンケアブランドの広告にふさわしい、なめらかで透明感ある肌の質感までも印象付けるショットとなっている。

SNSでは「どの瞬間も美しくてかっこいい」「立ち姿がエレガント」「色気ある表情がたまらない」「テテの内面の上品さを感じる」「いつも素敵な写真で嬉しい」といった絶賛の声が相次いでいる。

■V、BTSカムバックへ向け準備進行中

Vは先日、練習室でメンバーと寝そべりストレッチする写真（9枚目）を公開。3月に予定されているBTSのカムバックへ向け、着々と準備を進めていることがうかがえる。

■写真：BTS V Yunth撮影現場スナップ Vol.1～4

■動画：Vが日本語を練習するかわいらしい姿も！撮影ビハインド

■BTS V Yunth CM 「君の肌に」篇 15秒