HANAがJ-WAVEを1日ジャック！この日限りのスペシャルプログラムもオンエア

7名組ガールズグループ・HANAが、2月26日にJ-WAVE（81.3FM）にてスペシャル企画『J-WAVE × HANA COLLABORATION DAY』を開催。

この日、HANAのメンバーが一日を通してJ-WAVEの各ワイドプログラムに登場。さらに夜には、HANAがナビゲートを務める特別番組を生放送で届ける。

■1st Album『HANA』リリース翌日にメンバーが生出演

2025年に7人組ガールズグループとして始動し、個性豊かなメンバーそれぞれの表現力を武器に、シーンで存在感を広げてきたHANA。2月25日には1st Album『HANA』のCDリリースが決定。“どんなところにも花は咲く”HANAの原点と現在地を詰め込んだフルアルバムになっている。

オンエアでは、アルバムに込めた想いや制作の裏側などをたっぷりと届ける。

■2月26日『J-WAVE × HANA COLLABORATION DAY』HANA出演番組一覧

『J-WAVE TOKYO MORNING RADIO』ゲスト：NAOKO、MAHINA

ナビゲーター：別所哲也

出演コーナー：MORNING INSIGHT（8:35～8:50）

『STEP ONE』ゲスト：CHIKA、MOMOKA

ナビゲーター：サッシャ、ノイハウス萌菜

出演コーナー：MUSIC＋1（12:30～12:45）

『MIDDAY LOUNGE』ゲスト：JISOO、KOHARU

ナビゲーター：ジョン・カビラ

出演コーナー：MUSIC EXPLORER（14:00～14:15）

『GRAND MARQUEE』ゲスト：YURI

ナビゲーター：タカノシンヤ、セレイナ・アン

出演コーナー：STUDIO GUEST（17:30～17:45）

『J-WAVE × HANA COLLABORATION DAY』の締めくくりには、HANAのメンバーがナビゲーターを務める特別番組『J-WAVE SPECIAL BLOOMING SESSION』を生放送。

番組の感想は「#HANA813」をつけてSNSでシェア！ 一緒に“COLLABORATION DAY”を盛り上げよう。さらに当日、対象のXのキャンペーン投稿をリポストすると、抽選でHANA・アルバムジャケットポスターを2種類セットで5名にプレゼントされる。

キャンペーンの詳細は後日公開予定の特設サイトまで。

■番組情報

J-WAVE（81.3FM）『J-WAVE SPECIAL BLOOMING SESSION』

02/26（木）19:00～20:45

ナビゲーター：HANA

