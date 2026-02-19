&TEAM、アジア全11都市を回るツアー開催決定！初のシンガポール単独公演も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

&TEAMが『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』を開催することが決定した。

■ポスターには、狼の爪痕のような地割れが

&TEAMは2025年に初のアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR ‘AWAKEN THE BLOODLINE’』を開催し、10都市で約16万人を動員。そしてこのたび、初のシンガポール公演を含むアジア全11都市を回るツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』が、5月13日のKアリーナ横浜から幕を開ける。

観れば誰もが虜になる“完全無欠のステージエリート集団”&TEAMが作り上げる、渾身のパフォーマンスステージが準備されている。

公開されたポスターでは、&TEAMのアイデンティティである狼の爪痕のような地割れが描かれており、初のツアー以来様々な形で表現されてきた公演コンセプトにも注目だ。

2025年の日韓ミリオン達成、『第67回 輝く！日本レコード大賞』特別国際音楽賞受賞、初の『NHK紅白歌合戦』出場を経て成長した&TEAMの姿に期待しよう。

■ライブ情報

『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』

05/13（水）神奈川・Kアリーナ横浜

05/14（木）神奈川・Kアリーナ横浜

05/23（土）香川・あなぶきアリーナ香川

05/24（日）香川・あなぶきアリーナ香川

05/30（土）愛知・IGアリーナ

05/31（日）愛知・IGアリーナ

06/13（土）福岡・北九州メッセ

06/14（日）福岡・北九州メッセ

06/21（日）台湾・TAIPEI NTSU Arena

06/27（土）兵庫・GLION ARENA KOBE

06/28（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

07/04（土）韓国・INCHEON INSPIRE ARENA

07/05（日）韓国・INCHEON INSPIRE ARENA

07/11（土）香港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11

07/18（土）タイ・BANGKOK THUNDER DOME

07/25（土）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

07/26（日）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

08/22（土）シンガポール・ARENA@EXPO

