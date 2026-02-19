19日13時現在の日経平均株価は前日比432.38円（0.76％）高の5万7576.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1068、値下がりは472、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を167.46円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が89.05円、ファストリ <9983>が27.28円、イビデン <4062>が25.67円、信越化 <4063>が25.24円と続く。



マイナス寄与度は217.93円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が16.04円、ＫＤＤＩ <9433>が10.83円、コナミＧ <9766>が8.02円、ニトリＨＤ <9843>が7.44円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、不動産、銀行と続く。値下がり上位にはパルプ・紙、繊維、空運が並んでいる。



※13時0分4秒時点



株探ニュース

