佐久間大介、Snow Manのプレゼント事情を明かす「みんなで愛を循環している」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が19日、都内で行われた「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に登壇し、Snow Manのプレゼント事情を明かした。
【写真】爽やか…ホワイトコーデで笑顔をみせる佐久間大介
フリマアプリで不要品を売って得た売上金を支払いに活用できる「メルカード」にちなんで、「グループ内の循環」を聞かれ、佐久間は「Snow Manメンバーの中で洋服をあげたりするっていうのは結構ありましたね」と明かした。「渡辺（翔太）は買ったのに満足するタイプ」とし、「買ったのに全然着てない服とか、アクセサリーとかめっちゃあって、靴とかも。それを断捨離したときに、『これ、阿部ちゃん（阿部亮平）に似合うと思うんだよね』って普通に楽屋であげてて、阿部ちゃんもそれ見て『いいじゃん、もらうわ』って言ってもらってる。これも循環だなぁって」とにっこり。
自身については「メンバーに買っていってあげるっていうのはありますねお土産とか。あとはこいつに似合いそうとか」とし、「前にラウールにサングラスあげたりとか。こいつに！って想像ができたらあげるようにしていますね」と告白した。
さらに「誕生日にみんなで一個あげるんですけど個人であげるんですよ」とSnow Manのプレゼント事情について触れ、「岩本照は毎年僕に個人でもくれるんですよ、それがうれしくて」と声を弾ませた。「いつもTシャツをくれて。僕あんまりTシャツ着ないんですごいうれしいですよね」と明かした佐久間。「シミつくっちゃって、すごいショックで、死ぬほどシミ取りして検索してきれいになったんで、良かったなと思いましたけど…」と苦笑い。そして「みんなで愛を循環しているなとは思いますね」とやさしい笑顔を見せていた。
佐久間が出演する新CMは、あす20日から順次放送される。
