お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が、18日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。相方ユースケに対し、日頃不満に思っていることを明かした。

この日は「睡眠力を上げる方法SP」と題して放送。津田は「睡眠の質に影響する脳疲労度チェック」で「些細なことでイライラする」と問われると、「○」と回答した。

明石家さんまから「例えば？一番イライラするようなこと、相方がなんかした時とか？」と聞かれると、津田は「相方がタクシーの乗り場所、助手席側の後ろに座るんです。僕はなんか知らんけど運転手さんの後ろになるわけです」と普段のコンビでのタクシー利用について説明。「一緒に乗る時、先に相方が乗ってても助手席の後ろで待ってるわけです。俺はいつもわざわざ運転手さん側に行って、手動で開けて、しかもビュンビュン車走ってる方ですよ？これイラつくでしょ？」と不満げにした。

また「で、フジテレビ入るじゃないですか。前に相方が先行ってて、僕が後から追いかけていくじゃないですか。エレベーター先乗って、急いで閉めとるんです。何で！？」と怒りをにじませた。

共演の木村拓哉が「それを本人には言わないんだ」と話すと、津田は「言えないっすよ、そんなん」とポツリ。「ちゃんと言った方がいいですよ」と促されると、カメラ目線で「待てぇ〜い！！」と訴えて笑いを誘った。