『1人1足』購入推奨！【GU】穿くだけでトレンド見え♡「バレエスニーカー」

大人女性のカジュアルコーデにぴったりなシューズをゲットしたいなら【GU（ジーユー）】をチェックしてみて。今回ピックアップしたのは、スニーカーにバレエシューズの上品さをプラスした「バレエスニーカー」です。はくだけでトレンド感を演出できるうえ、カジュアルにもきれいめにもなじむ使い勝手の良さが魅力。スタッフさんの着こなしもぜひお手本に！

ラフになりすぎず大人の足元を軽やかに演出

【GU】「ギャザーバレエスニーカー」\2,990（税込）

きれいめカジュアルな装いには、バレエスニーカーがおすすめ。このスニーカーは、サテンとスウェード調素材が組み合わされていて、上品な表情を楽しめる一足。甲が浅めになっていたり、履き口がギャザーになっていたりと、フェミニンに見せるポイントが詰まっています。パンプスだとかしこまりすぎるところを、バレエスニーカーなら抜け感のある雰囲気に。大人世代の「きちんと見せたいけど楽したい」気分にマッチしそうです。

バレエスニーカーで大人カジュアルを更新

カラーバリエーションは、先に紹介したライトグレーのほか、パステル系のブルーとピンク、ブラックの全4色。スタッフのNatsukiさんは、デニムシャツとナロースカートの大人カジュアルコーデに、ブラックを投入してシックにまとめています。つま先に丸みがあることで、柔らかで女性らしい雰囲気を添えてくれるはず。

