【無印良品】2026年春夏新商品展示会で見つけた注目アイテム～アパレル編～

先月開催された【無印良品】2026年春夏新商品展示会では、気になる新作が目白押し！ バズりアイテムのニューバージョンや、すでに発売されていて早くも品薄になっている人気商品など、婦人衣服中心にチェックしてきました。

環境負荷が少なく作れるカポックシリーズはどれも軽くやわらか

病害虫に強く、農薬をほとんど使わず、少ない水や肥料で育つことで知られている樹木がカポック。

展示されていたカポックの実とワタ

実を収穫してその中に入っているワタを加工、紡績するので幹を伐採する必要がなく、環境負荷が非常に少ない天然素材としていち早く注目したのが【無印良品】。軽くてやわらかいカポックで作られたデニムの新作の一部がこちら。

【無印良品】右：婦人 カポック混 ライトデニム 長袖シャツ\4,990、婦人 カポック混 ライトデニム 長袖ワンピース\6,990

これまでもデニムアイテムはありましたが、このライトツイルはより軽やか。マネキンが着用しているワンピースの胸元は、トレンドのレイヤードスタイルが楽しめるファスナー付きというのも【無印良品】としては新鮮なディテール。

【無印良品】左：婦人 カポック混 ライトデニム 長袖シャツ\4,990、婦人 カポック混 ライトデニム 長袖ワンピース\6,990

スタッフさんが着ていたライトデニムジャケットがとても素敵だったので思わずパチリ。

【無印良品】婦人 木の実から作ったカポック混デニムジャケット\6,990

シンプルななかに、大きなフラップポケットが程よいアクセントになっています。

コーデュロイ衿ショートブルゾンも注目アイテムのひとつ

カポックコーナーから移動し、スタッフさんが「このアウターも話題になっています！」とラックから取り出したのが、コーデュロイ衿のショートブルゾン。

【無印良品】婦人 撥水 コーデュロイ衿 ショートブルゾン\6,990

ユニセックスでシンプルなデザインが着まわしに効きそう。そして、ワイドボトムスともバランスがとりやすそうで、これはバズる予感！

「しっとりとした生地なのですが、撥水、防風、UVカットと高機能で優れものなんです。ボタンを留めてスタンドカラーとして着ることもできます」

【無印良品】婦人 撥水 コーデュロイ衿 ショートブルゾン\6,990

防寒もでき、洒落感も抜群。このカーキ以外に、アイボリーと黒もアリ。

【無印良品】婦人 撥水 コーデュロイ衿 ショートブルゾン\6,990

どの色も合わせやすいこと間違いなしです！

春夏を快適に過ごせるなめらかで吸湿性が高いリヨセル混アイテム

リヨセルは、木材パルプから作られる再生繊維で、なめらかな肌触りと吸湿性のよさが特長。原油から作られる合成繊維とは異なり、天然由来の原料から作られていて、コットンやリネン、カポックのような天然素材とも親和性が高いのだそう。

そんなリヨセル混素材のアイテムでスタッフさんにおすすめを伺うと「ヘルシーな肌見せが叶うシアーなハイネックニットがおすすめです」という答えが。

【無印良品】婦人 なめらか天竺編みシアーハイネックセーター\2,990

インナー使いもいいですが、シアーニットを2枚重ねるのも今年らしいスタイリング。

【無印良品】婦人 なめらか天竺編みシアーハイネックセーター各\2,990

ほかにも、着まわし力高めのシンプルなアウターやワンピースもスタンバイ。

【無印良品】左：婦人 強撚 シアー長袖シャツ（3月中旬発売予定）\3,990、婦人 なめらか天竺編みシアーハイネックセーター\2,990、婦人 ムラ糸 チノタックワイドパンツ\3,990 右：婦人 撥水 コットン混 ツイル ステンカラーハーフコート\7,990、婦人 なめらか天竺編みクルーネック長袖ワンピース\3,990

夏を爽やかに過ごせる定番素材のリネン服が豊富

リネンは、調湿性に優れているため季節問わず使われていますが、通気性、吸水性、速乾性が高いので夏に活躍する素材というイメージ。【無印良品】でも、春夏の定番素材として多くのアイテムを展開しています。

大人っぽくはけるハーフパンツやシアーなロングスリーブトップス、首元がすっきりしているバンドカラーのブラウスなど、旬を取り入れたアイテムも目白押し。

ベーシックカラーのみならず、レンガ色やストライプ柄なども気になるところ。

【無印良品】婦人 リネン 洗いざらし スリーブレスワンピース（2026年4月初旬発売予定）\6,990、婦人 リネン 洗いざらし 七分袖ブラウス\4,990

リネン以外にも猛暑を乗り切るために工夫されたアイテムがたくさん！

夏の店頭や公式ネットストアでよく目にする“涼感”シリーズの新作も発見。

【無印良品】婦人 涼感 半袖シャツ（2026年3月中旬発売予定）各\3,990

さらっとしていて、肌にあたるとひんやり感が感じられる接触冷感生地を使用したシャツ。おなかが出ない程度のショート丈が今年らしく、ワイドボトムスをバランスよく見せてくれるのも嬉しい！

“風を通す”シリーズでも新素材が登場。

【無印良品】左：婦人 風を通す イージーパンツ(2026年4月中旬発売予定）\3,990、右：婦人 風を通す ストレッチサッカーイージーテーパードパンツ（2026年3月上旬発売予定）\3,990

「これまで発売されていた極小の穴が開いていて風を通すサッカー素材（写真右）も継続しつつ、今年は隙間ができる織り方で風を通す生地（写真左）が新登場します」とスタッフさん。よく見てみると、表面感に大きな違いが。

【無印良品】左：婦人 風を通す イージーパンツ（2026年4月中旬発売予定）\3,990、右：婦人 風を通す ストレッチサッカーイージーテーパードパンツ（2026年3月上旬発売予定）\3,990

新登場した写真左の生地は落ち感もよくクリーンできれいめに着られ、サッカー生地は凹凸感で肌の接地面が少ないという特徴があります。

新生地を使ったキャミソールワンピースは、胸元のたく使いでほんのりふんわり。

【無印良品】風を通す キャミソールワンピース（2026年4月中旬発売予定）\5,990

中にTシャツを着たりすれば、重ね着も楽しめそう。肌なじみがいいスモーキなオレンジは、意外といろんな色のアイテムと好相性なので、着まわしがしやすいというのも魅力です。

今季の【無印良品】も、快適で洒落見えするアイテムがわんさか！ すでに公式ネットストアで発売されているものもあるので、ぜひチェックしてみて。

senior writer：Momoko Miyake