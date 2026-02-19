TBSアナウンサーの近藤夏子が18日、自身のインスタグラムで育児に奮闘する様子を明かし、ママたちの反響を呼んでいる。



【写真】ちっちゃな足が元気をくれる しんどいけれど幸せ感じさせる瞬間

1月24日に第1子出産を報告した近藤アナ。「やっと寝たと思ってもギャン泣きの日々 赤ちゃんも色んな日がありますね～」と記し、「そんな忙しない毎日の中でも、こんな可愛い足を見せてくれたらニヤニヤしちゃう。」と、小さな足の裏をのぞかせながら眠る赤ちゃんの写真をアップした。



「誕生日の近い、私の同級生ママさんたちとのLINEのやり取りで相談したり励ましあったり、救われる日々。 将来、一緒に公園で走り回らせるのが楽しみ。 早く歩かないかな笑」と子育てママの心境をつづった。



フォロワーにも「そして皆さんからのDMにも助けられる日々。 優しい言葉にうるうる。」と感謝。「赤ちゃんも生まれたばかりなら、私もママ始めたばかり。 焦らずに向き合っていかないとな」と前向きに言葉を紡いだ。



添えられたタグは「#こちょこちょしたくなる足」「#アンパンマンのマーチを流すと泣き止む」「#眠った隙を狙って着替える」「#午前にトップス午後にボトムス」と、育児に奮闘中であることをうかがわせるフレーズばかり。



先輩ママからは「色々調べては悩んでオロオロしていたのを思い出します」と共感の声も。「無理せず 子育て がんばれ」「かわいい足」「『そんな日もあるさ、こどもも人間だもの～』精神で」「応援してます」など励ましのコメントが寄せられていた。



近藤アナは慶応大卒業後、2019年にTBS入社。2024年10月には大学の同い年の同級生との結婚を発表した。同期には篠原梨菜アナ、若林有子アナ、渡部峻アナがいる。



（よろず～ニュース編集部）