『俺自販機』3nd season、4月放送開始 ハッコン＆ラッミス＆ヒュールミ＆シュイが描かれたビジュアル解禁
アニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う3rd season』が、4月よりTOKYO MX、BS日テレほかにて放送開始されることが決定。併せて、自販機ハッコンと仲間たちが描かれた描き下ろしのティザービジュアルが解禁された。
【動画】新キャラも早くも登場『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2nd season』本PV
原作は、昼熊によるライトノベル。自動販売機として異世界に生まれ変わるという奇想天外な設定と、魅力的な登場キャラクターが話題となり、日本のみならず海外からも熱い注目を集め、累計2000万PVを突破。現在スニーカー文庫（KADOKAWA刊）より原作小説が第4巻まで発売中、コミカライズ版は電撃コミックスNEXTでコミック第2巻まで発売されている。
2023年7月よりアニメ第1期の放送が開始。2025年7月から放送された第2期も大きな反響を博し、大好評のうちに最終回を迎えた。最終回放送後には第3期のアニメ化も発表されていた3rd seasonが、4月より放送されることが明らかに。
解禁されたティザービジュアルは、自動販売機に転生した主人公・ハッコン（CV：福山潤）を中心に、ラッミス（CV：本渡楓）、ヒュールミ（CV：藍原ことみ）、シュイ（CV：富田美憂）の3人が作中で登場したハッコンの商品とともに描かれたポップなビジュアルとなっている。
なお、第2期に続き声優陣も続投する。いよいよクライマックスとなる本編に期待が高まる。
アニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う3nd season』は、TOKYO MX、BS日テレほかにて4月より放送開始。
【動画】新キャラも早くも登場『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2nd season』本PV
原作は、昼熊によるライトノベル。自動販売機として異世界に生まれ変わるという奇想天外な設定と、魅力的な登場キャラクターが話題となり、日本のみならず海外からも熱い注目を集め、累計2000万PVを突破。現在スニーカー文庫（KADOKAWA刊）より原作小説が第4巻まで発売中、コミカライズ版は電撃コミックスNEXTでコミック第2巻まで発売されている。
解禁されたティザービジュアルは、自動販売機に転生した主人公・ハッコン（CV：福山潤）を中心に、ラッミス（CV：本渡楓）、ヒュールミ（CV：藍原ことみ）、シュイ（CV：富田美憂）の3人が作中で登場したハッコンの商品とともに描かれたポップなビジュアルとなっている。
なお、第2期に続き声優陣も続投する。いよいよクライマックスとなる本編に期待が高まる。
アニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う3nd season』は、TOKYO MX、BS日テレほかにて4月より放送開始。