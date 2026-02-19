大腸がんの手術・退院を公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。悔いなく生きることへの思いを綴りました。

【写真を見る】【がん闘病】歩りえこさん 悔いなく生きるために「やりたいことから先にやる」「他人と比べない」「自分の心に正直に」





歩さんは「『もうダメかも…』っていう癌の崖っぷちから生還した日。あの時からずーーーっと考えてた。『悔いなく生きるって、どういうこと？』って」と投稿。









続けて「人生はいつか必ず終わる」「じゃあ最後に『あ〜生まれてきてよかった！人生悔いなし！』って言うにはどうするか。答えはシンプルだった」と、がんを患って感じた心境を明かしました。









歩さんは、悔いなく生きるための自身の考えとして「やりたいことから先にやる」「他人と比べない（比べても大体羨んだりムカつくだけで全く良いことなし）」「自分の心に正直に（甘い物も正直に食べる）」と掲げました。「『いつかやろう』はだいたいやらない。だから、命が動いてるうちに、願いは回収していこう、バシバシと」と記しました。









そして「またいつ死の淵までいくか分からないし、元気なうちに、生きてるからできること、全部ぶつけます」「笑って、驚いて、ちょっと泣いて、最後また笑うんだ。楽しみにしててね」と、力強く前向きな言葉で締めくくっています。









【担当：芸能情報ステーション】