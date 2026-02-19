フジテレビ昼のバラエティー番組「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）が19日、生放送され、16日にミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）を取り上げる異例の対応を行った。

オープニングでMCの「ハライチ」澤部佑は「そんな中、大ちゃん、オリンピック、フィギュアペアが快挙」と木曜レギュラーのフィギュアスケート男子、10年バンクーバー五輪銅メダリストでプロスケーターの高橋大輔さんに話を振り、高橋さんも「快挙ですよ」と明言し拍手した。

「もう何回見ても泣けますね」としみじみと語り、「解説の高橋成美ちゃんが“宇宙一”って言ってましたけど、それくらい感動する演技で。しびれましたね」とうっとりと話した。

番組ではペアのフリー演技のVTRを再度放送。またフィギュアスケート団体では世界歴代3位の得点を記録し日本の銀メダル獲得に貢献したことや、ペアのショートプログラムで木原がリフトを失敗した場面もVTRで伝え、歓喜の瞬間につながったとした。

3分にわたるVTRを見終えた高橋さんは改めて「今回ペアは中1日の休みがなかったんですよ。だから結構切り替えるのが難しかった思うんですけれど、でもある意味中1日あると考えすぎちゃったりするときもあるんで、逆に覚悟決まって行くしかないみたいになって、それが良かったのかもしれないですし」と解説。

続けて「結構（木原が）寝れなかったみたいなのも聞いていたので、1日あったらまた寝れなくなって体力的にもきつくなったりもするし、本当にでも精神力が強いんだなっていうのが」としみじみと話した。

MCの神田愛花が「女性の方がやっぱり強いんですか、こういうときって。しっぱいした後も、女性側の方が“大丈夫だから”みたいな感じに見えたんで」と尋ねると、高橋さんは「結構女性の方が切り替えが早いと言いますか。そういう子が多い気がしますね」と証言した。

さらに「さすがの。木原くんもずっとペアで苦しんでいて。そこから本当に辞めようかなっていうのも何回もあると思うんですけれど、そこが乗り越えてここまできてるっていうのは、やっぱり強さっていうのがあるのかなと思いました」と感心した。

また女子シングルスのショートプログラムでは1位に中井亜美、2位に坂本花織、4位に千葉百音がつけていると振られ、中井については「いやあ初めてのオリンピックであの大技（トリプルアクセル）をあそこで決めるっていうのは、凄いなと思いましたし」と絶賛。

澤部が「表彰台独占っていうのも…」と問いかけると、「まあね、ジャンプの数も多いですし、何がどうなるか本当に分からないんで、可能性はありますよね」と期待を込めた。

神田は「大ちゃんの話、ここまで真剣に聞くの初めて」と話し、澤部は「メダリストですから！」と慌てて制止。「大ちゃんはフィギュア、あんまり語らないでしょう？」とも尋ね、高橋は「そこまであんまり語らないですね。うまく語れないんで」「ぽかぽかでしか語ってないです」と苦笑した。