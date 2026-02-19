俳優の吉瀬美智子が、51歳の誕生日に投稿した自撮りショットに、「肌めっちゃ綺麗！」「年々美しさが増してますね！」など、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】吉瀬美智子の無防備な水着姿&51歳誕生日の自撮りショット

これまでも、スリットから美脚がのぞくコーディネートでポーズを決める撮影現場での様子や、「毎日暑いので水遊び」とつづった水着ショットなど、仕事やプライベートについてInstagramで発信してきた吉瀬。

51歳誕生日の自撮りショットに反響

51歳の誕生日を迎えた2月17日、「たくさんのお祝いコメントありがとうございます。あすも早朝から終日撮影！きょうは早寝。お酒なし。お祝いは先延ばし〜」と、頬に「51」と描いた自撮りショットを公開し、感謝の思いをつづった。

この投稿には、「おめでとうございます！よき1年に！」「ますます美しく、ステキな美智子さん応援してます！」「めっちゃかわいい！」「こんなにチャーミングな50代いる？」など、多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）