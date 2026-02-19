負傷離脱の遠藤航にリヴァプール主将ファン・ダイクがエール 「全員が彼と共に」
リヴァプールにとっても日本代表にとっても、遠藤航の負傷は大きな痛手となった。
11日(現地時間)に行われたプレミアリーグ第26節サンダーランド戦に先発した遠藤は、62分にゴール前で相手のクロスボールを処理した際に左足首を負傷。一度は起き上がってプレイ続行の意思を示したが、すぐに再び倒れ込み、担架に運ばれてピッチを退いた。
その無念の負傷交代から約1週間が経過したが、現在に至っても怪我の詳しい状態は分かっておらず、復帰時期についても明らかになっていない。
「僕らは彼の味方だし、全員が彼と共にある。必要なサポートは何でもやる。それは特別なことじゃないよ。彼はとても重要な選手でみんなからリスペクトされている。チームのまとめ役の一人で模範的存在だよ」(リヴァプール専門メディア『Liverpool Echo』より)
「彼はピッチ上では全力で頑張るし、その姿はこの前のゲームでも見たはずだ。彼の怪我は大きな痛手だけど、僕らはそれと向き合わないといけないし、そうするつもりだ。彼がピッチに戻って来るまでにそれほど長く時間がかからないことを願っている」
今シーズンが佳境を迎えつつある中、果たして遠藤はいつピッチに戻って来ることができるのだろうか。