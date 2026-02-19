「私たちの知っているフォルティウスはもっと強い」ロコ吉田知那美が胸熱エール　1試合残して最下位確定も「何度でも言います。私たちは味方です」【冬季五輪】

フォルティウスに熱いエールを送った吉田知那美(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月18日、カーリング女子1次リーグが行われ、日本のフォルティウスはイギリスに3-9で完敗。5連敗で通算1勝7敗となり、同リーグ最下位が確定した。

すでに1次リーグ敗退が決まっている日本。この日は、アイスを読むのに苦労し、ショットの正確性を欠いた。序盤からイギリスに主導権を握られ、最後は第8エンドに1点をスチールされたところで、相手の勝利を認めるコンシードで試合を終えた。

それでも、代表権を争ったライバルからのエールは尽きない。試合を生中継した『NHK』のスタジオ解説には、2018年平昌、22年北京と2大会連続でメダルを獲得しているロコ・ソラーレの吉田知那美、夕梨花の姉妹が出演。姉の知那美は「私たちの知っているフォルティウスはもっと強い」と声を張り上げるように訴え、こう続けた。

「もっと強いフォルティウスのパフォーマンスを発揮する場はあと1試合残っています。何度でも言います。私たちは日本代表フォルティウスの味方です。最後までフォルティウスが満足するプレーができることを心から願っています。日本の皆さんも一緒に応援して下さい」