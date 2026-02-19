「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」がオープン “パン型”スクイーズが新登場
エルティーアールは、「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」を、3月14日、原宿のランドマークである商業施設「ラフォーレ原宿」B1Fにオープンする。
【写真】むぎゅむぎゅしたい！新発売されるスクイーズ
「ちいかわベーカリー」は2024年10月、東急プラザ表参道「オモカド」3F にオープンしたちいかわのパン屋。今回、「ちいかわベーカリー」のグッズ取り扱い専門店がラフォーレ原宿にオープンする事が決定した。
店内はピンクベースの内装で、「ちいかわベーカリー」のための描き下ろしイラストをふんだんに使用したデザインとなっている。
取り扱いグッズは、パン屋さんの衣装の「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」がデザインされたトレーやクッキー缶など日常の食事が楽しくなるようなアイテムがめじろ押し。また、お土産にぴったりなかわいい紅茶缶やキャンディ、食パンやラスク、フィナンシェなども展開する。「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」のオープンを記念して、スクイーズやトレーなどの新グッズの販売も。
さらに、税込2200円以上購入すると、「ショッパータグ」が1枚もらえる。
（C）nagano
【写真】むぎゅむぎゅしたい！新発売されるスクイーズ
「ちいかわベーカリー」は2024年10月、東急プラザ表参道「オモカド」3F にオープンしたちいかわのパン屋。今回、「ちいかわベーカリー」のグッズ取り扱い専門店がラフォーレ原宿にオープンする事が決定した。
店内はピンクベースの内装で、「ちいかわベーカリー」のための描き下ろしイラストをふんだんに使用したデザインとなっている。
さらに、税込2200円以上購入すると、「ショッパータグ」が1枚もらえる。
（C）nagano