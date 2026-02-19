2児の母・紗栄子「絶対エコノミー乗せる」 育児で徹底している“ルール”に称賛の声 子育てでやってよかったことを告白
2児の母でタレント・実業家の紗栄子（39）が、19日までに親交のある4児の母・タレントの東原亜希（43）のYouTubeチャンネルに登場。2人と仲の良い、お笑い芸人レイザーラモンHGの妻・タレントの住谷杏奈（43）も加えて「子育てでやってよかったこと・後悔したこと」についてトークを披露した。
紗栄子は、育児でやってよかったことについて「習い事をたくさん習わせたこと」を挙げた。「子どもって自分で選択できないから」「自分が知っている範囲じゃないこともさせるの大事だなと思って」「トライしたい気持ちの方が大事」と、子どもに選択肢をたくさん与えてあげることで、自分では見つけられなかった世界が見つかる可能性があることを明かしている。
さらに、長男と次男がイギリスに留学中の紗栄子は、日本とイギリスを行き来する際の飛行機について、「絶対エコノミー乗せる」という驚きの“ルール”を告白。その理由について「それって本人たちが頑張ったら選択がアップグレードしていくわけじゃん。その楽しみを奪っちゃうことになるから、自分のサクセスで手にしてほしい」と語った。
続けて「いくら乗りたいと言っても、私が行くときはビジネス乗るけど『あんたたちは後ろね』」と自身はビジネスに乗りつつ、子どもたちだけはエコノミーに乗せていることを話し、徹底した “マイルール”に東原と住谷は「すばらしいね」と感心していた。
