Snow Man佐久間大介、フリマアプリ体験で断言「“嫁”は出品しないと決めているんです」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が19日、都内で行われた「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に登壇し、フリマアプリを体験。推し活のスタンスを明かした。
【写真】デカッ！大きすぎるカードを担ぐ佐久間大介
推し活を後押しする新CMにちなんで、ファンの存在について聞かれると、「ファンは支えですね。ファンからすると、支えだって言ってくれるんですけど、Snow Manにとっても支えなので、お互いに推し合ってる気持ちなのかなって」と表現した。また「推し活となるとお金がかかっちゃう」と推し活の悩みに共感を示し、アイドルとして「みんなにとってなるべく負担がないようにはしたいなとは思うんですけども、やっぱり推し活のうれしい苦悩がとてもありますよね」と話した。
自身も推し活を楽しむ1人として「推し活って生活費なんですよ。だからしょうがないんですよ。生活していくうえでお腹が空くじゃないですか、ご飯買うじゃないですか、一緒なんですよ。だから光熱費の中になんで“推し活費”がないんだろうって」と力強く語った。
また「最近はですね、好きなアニメのフィギュアを買いまして。いやぁ、かわいいですね」とにんまり。「うちの猫たちが、絶対うちの新しい嫁に対してしっかりあいさつにくるんですよ。それがかわいいなって」と“推し”たちに囲まれた空間に幸せオーラ全開。
イベントでは、フリマアプリで不要品を売って得た売上金を支払いに活用できる「メルカード」を使った購入体験も楽しんだ。イベント中には説明パネルが登場するたび、サービス精神たっぷりに報道陣に向けポーズをとりつつ、しっかりMCの説明にも耳を傾けてコメントするなどプロの一面を見せていた佐久間。セッティングの間にデモンストレーション用のフィギュアを顔の横に並べカメラアピールをしていたが、フィギュアを販売するデモンストレーションを行った際には、「あくまで仕事用です！」と強調。「僕は“嫁”は出品しないと決めてるんです」と断言していた。
佐久間が出演する新CMは、あす20日から順次放送される。
【写真】デカッ！大きすぎるカードを担ぐ佐久間大介
推し活を後押しする新CMにちなんで、ファンの存在について聞かれると、「ファンは支えですね。ファンからすると、支えだって言ってくれるんですけど、Snow Manにとっても支えなので、お互いに推し合ってる気持ちなのかなって」と表現した。また「推し活となるとお金がかかっちゃう」と推し活の悩みに共感を示し、アイドルとして「みんなにとってなるべく負担がないようにはしたいなとは思うんですけども、やっぱり推し活のうれしい苦悩がとてもありますよね」と話した。
また「最近はですね、好きなアニメのフィギュアを買いまして。いやぁ、かわいいですね」とにんまり。「うちの猫たちが、絶対うちの新しい嫁に対してしっかりあいさつにくるんですよ。それがかわいいなって」と“推し”たちに囲まれた空間に幸せオーラ全開。
イベントでは、フリマアプリで不要品を売って得た売上金を支払いに活用できる「メルカード」を使った購入体験も楽しんだ。イベント中には説明パネルが登場するたび、サービス精神たっぷりに報道陣に向けポーズをとりつつ、しっかりMCの説明にも耳を傾けてコメントするなどプロの一面を見せていた佐久間。セッティングの間にデモンストレーション用のフィギュアを顔の横に並べカメラアピールをしていたが、フィギュアを販売するデモンストレーションを行った際には、「あくまで仕事用です！」と強調。「僕は“嫁”は出品しないと決めてるんです」と断言していた。
佐久間が出演する新CMは、あす20日から順次放送される。