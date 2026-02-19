タレントの黒氏萌楓（くろうじ・ほのか）が１９日、都内で第９８回選抜高等学校野球大会「応援ポスター」記者発表会に出席した。

上戸彩らが所属する大手芸能事務所「オスカープロモーション」所属の高校１年生。同学年のモデル・佐藤泰心と第９８回選抜高等学校野球大会の「センバツ応援イメージキャラクター」に就任。２人はポスター撮影に臨み「初めてグラウンドに降りたのが、とても楽しかった」と笑顔。完成したポスターをお披露目し「この１枚で会場の緊張感、一体感を感じる」とうなずいた。

黒氏は「君と見るそら」でアイドルとしても活動中。メンバーからの反応を聞かれると「みんな『すごいじゃん！』と喜んでくれて、今日も『頑張ってね』とメッセージをもらった」と笑顔。「ほの、できるの？取材とか」という声もあったことを明かした。また「私のファンの方は野球ファンが多くて、野球の話をすることも多いので、喜んでくれると思います」と声を弾ませた。

この日が初めての記者会見。「緊張しているけど、よろしくお願いします」とあいさつしたが、囲み取材まで終えると「緊張したのと同時に達成感、一歩成長した自分がいてうれしい気持ち」とすがすがしい表情を浮かべていた。