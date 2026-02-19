Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介が１９日、都内で行われたメルペイ「好きを楽しむ。メルカード」新ＣＭ発表会に出席した。

２０日から放送される新ＣＭに合わせて白一色の衣装で登壇。「メルカードの大事にしている白、基調だったり、パールっぽい、ちょっとつややかな感じをイメージしました」と説明。さらに「今回のテーマとしては皆さんの推し活を守るメルカードナイトっていう気持ちですね。気品にあふれる感じがしますね。僕自身としては」と満足げに答えた。

イベント中の「推し活トークセッション」では、今、突き詰めて推したいものについて「最近、より行きたいなと思うようになったのはサウナですね。サウナがほんとに癒しというかリフレッシュになるなと思っていて。年始も友達、親友の２人を連れてサウナ旅行に行ったりとかしました」ときっぱり。友人が行けないときには「１人で、１人サウナとか全然、ありますね」と最近の推し活を明かした。

イベントではメルカードでの循環型推し活を体験。自身が今、ハマっているサウナでかぶるサウナハットが用意され、入る時の必需品といい「大衆の温泉に行った時にサウナハットかぶった状態でお風呂に入ってます」と告白。舞台で決済をして購入が完了し「やったー。僕はこの商品を買いました！」と喜んだ。