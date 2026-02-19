「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、バレンタイン仕様ヘアが話題「可愛すぎる」「幸せオーラがあふれてる」
【モデルプレス＝2026/02/19】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が2月17日、自身のInstagramを更新。バレンタイン仕様のヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「可愛すぎる」眼福イメチェンショット
辻は「どうせすぐ色落ちしちゃうから髪の毛バレンタイン仕様に甘くしてみたっ」とコメントし、写真を投稿。「＃ラベンダーブラウン」とハッシュタグで髪色を説明し、これまでの明るいブラウンから、落ち着いた甘めのラベンダーブラウンへとヘアチェンジした姿を披露した。大きく緩やかなカールを描いたヘアスタイルで、柔らかな雰囲気が際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「髪色めちゃめちゃ似合う」「甘めカラー最高」「雰囲気がさらに柔らかくなってる」「真似したい」「とんでもない幸せオーラがあふれてる」といった反響が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「可愛すぎる」眼福イメチェンショット
◆辻加純、甘いバレンタイン仕様ヘア披露
辻は「どうせすぐ色落ちしちゃうから髪の毛バレンタイン仕様に甘くしてみたっ」とコメントし、写真を投稿。「＃ラベンダーブラウン」とハッシュタグで髪色を説明し、これまでの明るいブラウンから、落ち着いた甘めのラベンダーブラウンへとヘアチェンジした姿を披露した。大きく緩やかなカールを描いたヘアスタイルで、柔らかな雰囲気が際立っている。
◆辻加純のバレンタイン仕様ヘアに反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「髪色めちゃめちゃ似合う」「甘めカラー最高」「雰囲気がさらに柔らかくなってる」「真似したい」「とんでもない幸せオーラがあふれてる」といった反響が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】