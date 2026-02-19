「ニュースウォッチ9」ナレーター・細谷翠アナ、第2子妊娠・3月から産休入り ふっくらお腹で2歳息子抱える姿公開
【モデルプレス＝2026/02/19】フリーアナウンサーの細谷翠（35）が18日、自身のInstagramを更新。第2子を妊娠したことを報告した。
【写真】35歳美人フリーアナ、ふっくらお腹で「ギャン泣き」息子抱える姿
細谷アナは「この春家族が増えることになりました」と報告。「第2子の出産のため来月からしばしお休みをいただきます」と今後について伝え、「お腹がだいぶふっくらしてきて寝返りも辛い今日この頃ですが第1子妊娠時と大きく違うのはどう頑張っても重い物を持たない生活が不可能であること」とふっくらしたお腹の細谷アナが第1子を抱える写真を公開した。続けて「米袋10キロ超」「しかも暴れる」「2歳児絶賛イヤイヤ期」「ギャン泣き」と第1子についてユーモアたっぷりにつづっている。
さらに「しかしそんな過酷な母体でも今の所元気に成長してくれているのは第2子ならではの逞しさ？！そして母は多分第1子の時よりマイナートラブルもあまりなく今の所元気です…」と現状をつづり「今月のレギュラーのお仕事もあと数回。元気に駆け抜けられるように頑張ります〜！」と結んだ。
細谷アナは、1990年7月10日生まれ。岩手県出身。2013年からNHK水戸放送局のアナウンサーとして活躍。その後、AKT秋田テレビアナウンサーの経験を経て、2019年からNHKBSニュース専属に。「ニュースウォッチ9」（NHK／毎週月曜〜金曜9：00〜10：00）や「NHK手話ニュース」（同局系／毎週月曜〜金曜20：00〜21：00）のナレーターを務めるなど確かな実績を重ねている。2023年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
