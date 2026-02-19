みりちゃむ「韓国でもすっぴんで出歩いてました」オフ姿に驚きの声「凄すぎ」「透明感バグってる」
【モデルプレス＝2026/02/19】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が2月17日、自身のInstagramを更新。韓国でのすっぴんショットを公開し、注目を集めている。
【写真】23歳ギャル「透明感バグってる」衝撃のすっぴん姿
みりちゃむは「美容品爆買いしたァ」「韓国でもすっぴんで出歩いてましたっ」とつづり、ベンチに腰掛けた姿を投稿。白キャップにボリュームのある白のロングコート、白のボトムスと、全身を白でまとめたコーディネートで、すっぴんショットを披露した。メイクをしていない素顔で、顔立ちの美しさや肌の透明感が引き立っている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「顔立ちが綺麗」「透明感バグってる」「爆買いの中身が気になる」「すっぴんでも美人すぎる」「ノーメイクでこの完成度、凄すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳ギャル「透明感バグってる」衝撃のすっぴん姿
◆みりちゃむ、すっぴん買い物ショット披露
みりちゃむは「美容品爆買いしたァ」「韓国でもすっぴんで出歩いてましたっ」とつづり、ベンチに腰掛けた姿を投稿。白キャップにボリュームのある白のロングコート、白のボトムスと、全身を白でまとめたコーディネートで、すっぴんショットを披露した。メイクをしていない素顔で、顔立ちの美しさや肌の透明感が引き立っている。
◆みりちゃむのすっぴん姿に反響
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「顔立ちが綺麗」「透明感バグってる」「爆買いの中身が気になる」「すっぴんでも美人すぎる」「ノーメイクでこの完成度、凄すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】