&TEAM、アジア全11都市巡る新ツアー「BLAZE THE WAY」開催へ！シンガポールでの初公演も決定

日本発の9人組グローバルグループ&TEAMが、新たなアジアツアーの開催を発表した。

&TEAMは「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」の開催を決定した。

昨年は初のアジアツアー「2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'」を実施し、10都市で約16万人を動員するなど、大成功を収めた。

そして今回、初のシンガポール公演を含むアジア全11都市を巡る新ツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」が、5月13日（水）のKアリーナ横浜公演を皮切りにスタートする。

“完全無欠のステージエリート集団”と称される&TEAMが創り上げる、渾身のパフォーマンスに期待が高まる。

併せて公開されたポスターには、&TEAMのアイデンティティである狼の爪痕を思わせる地割れが描かれており、デビュー以来さまざまな形で表現されてきたツアーコンセプトにも注目が集まっている。

昨年は日韓ミリオン達成、第67回日本レコード大賞「特別国際音楽賞」受賞、さらに初のNHK紅白歌合戦出場と大きな飛躍を遂げた&TEAM。さらなる成長を遂げた彼らのステージに期待したい。

【日程・会場】

[神奈川] Kアリーナ横浜

2026年5月13日（水）

2026年5月14日（木）

[香川] あなぶきアリーナ香川

2026年5月23日（土）

2026年5月24日（日）

[愛知] IGアリーナ

2026年5月30日（土）

2026年5月31日（日）

[福岡] 北九州メッセ

2026年6月13日（土）

2026年6月14日（日）

[TAIPEI] NTSU Arena

2026年6月21日（日）

[兵庫] GLION ARENA KOBE

2026年6月27日（土）

2026年6月28日（日）

[INCHEON] INSPIRE ARENA

2026年7月4日（土）

2026年7月5日（日）

[HONG KONG] ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11

2026年7月11日（土）

[BANGKOK] THUNDER DOME

2026年7月18日（土）

[千葉] LaLa arena TOKYO-BAY

2026年7月25日（土）

2026年7月26日（日）

[SINGAPORE] ARENA@EXPO

2026年8月22日（土）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。