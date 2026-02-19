観月ありさ、イケメン社長夫との2ショットが話題「立ち姿が絵になる」「美男美女すぎ」
【モデルプレス＝2026/02/19】建築関連会社社長の青山光司氏が2月19日、自身のInstagramを更新。妻で女優の観月ありさとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】48歳女優「立ち姿が絵になる」イケメン社長夫との貴重2ショット
青山氏は「37年のキャリアを東京で締めくくる首都高KK線を貸し切る素敵なパーティーでした」と、エルメスのメンズ担当アーティスティック・ディレクターを長年務めてきたヴェロニク・ニシャニアンのコレクションへ足を運んだことを報告。会場で観月と寄り添うスタイリッシュな2ショットなどを公開している。
この投稿に、ファンからは「美男美女すぎてドラマのワンシーンみたい」「お2人の立ち姿が絵になる」「素敵なご夫婦で憧れます」「スタイルの良さが際立っていて格好良いです」「豪華なパーティーに負けない存在感」「仲睦まじい様子が伝わってきて素敵」といった声が寄せられている。
青山氏と観月は、2015年3月に結婚した。（modelpress編集部）
◆青山光司氏＆観月ありさ、夫婦でエルメスのパーティーへ
◆青山光司氏＆観月ありさ、夫婦ショットに反響
