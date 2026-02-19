話題の4コマ漫画『おもいこみのノラ』 惹かれる気持ち×冬がテーマの特別描き下ろし

SNSで週1回投稿され、書籍化された単行本が発売即重版となった話題の4コマ漫画『おもいこみのノラ』。“惹かれる気持ち”と“冬”をテーマにした特別描き下ろし、そして作者の蒔さんにお話を伺いました。

左・ノラ 心優しくて控えめな性格の雑種犬。獣文学専攻で、趣味はカメラ。恋のアシストをしてくれる親友のアヒル、あーちゃんとの微笑ましいやり取りにも注目。

右・アル クールで不器用なオオカミ。幼少期からモテてきたが、感情を伝えるのが苦手なタイプ。趣味は植物を育てること。面倒見のいいクロヒョウのニキは幼馴染み。

モダモダしているふたりを見守る“両片想い”の魅力

週1回の投稿を待ち侘びる人が続出中の4コマ漫画「おもいこみのノラ」。主人公である雑種犬の大学生の女の子ノラと、同じ大学に通う、クールで不器用なオオカミの男の子アル、そして彼女たちを取り巻く優しい世界を描く物語だ。互いに好意を寄せながらも、なかなか踏み出せないふたりが読者を惹きつけるポイントはどういったところからくるのだろう。

「アルの行動や言葉によって、ノラの頭の中は騒がしく心はジタバタとしているのに体や顔は驚いて固まってしまうようなところだと思います。嬉しかったり、ときめくような行動や発言もキャラクターの性格を理解し把握をすることを心がけています。使いたいセリフや描きたいシチュエーションもその性格に合っていないと読後に違和感が出てくるので、そういう場合は話の構成を入れ替えてみたり、登場させるキャラそのものを変更したりしています」（蒔さん）

また、優しいふたりの“両片想い”も見どころの一つ。

「読者を含む、当事者以外の周りのキャラクターは惹かれ合っている真実を知っていて、ふたりの進展がモダモダする様子に盛り上がれることに尽きるのではないでしょうか」

ふたりを応援したり、そっと見守る個性的なキャラクターたちも大事な存在。

「“周りにこんな行動をしたり言葉を言うひとがいたらいいな”という気持ちで描いています」

今回は冬を過ごすふたりをテーマに描き下ろしをオファーすると…。

「“惹かれる気持ち”と“冬”をキーワードに『手も心もひかれていく』ノラとアルのスケートのお話です。アルはノラの手をひきながら上手に滑ってくれそうだなと妄想しながら描くのがとても楽しかったです」

まき 漫画家。繊細な心情描写とあたたかい絵柄が魅力。雑種犬の女の子ノラとオオカミの男の子アルとの関係を描く4コマ漫画「おもいこみのノラ」をSNS（@loilo_age5）に投稿中。初書籍『おもいこみのノラ』（KADOKAWA）が発売中。