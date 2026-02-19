【ARTFX J ミリオンズ・ナイヴズ TRIGUN STAMPEDE Ver.】 11月 発売予定 価格：26,180円

コトブキヤは、フィギュア「ARTFX J ミリオンズ・ナイヴズ TRIGUN STAMPEDE Ver.」を11月に発売する。価格は26,180円。

本商品はアニメ「TRIGUN STAMPEDE」より主人公のヴァッシュの双子の兄、ミリオンズ・ナイヴズが1/8スケールフィギュア化したもの。

人類を蔑むような冷たい視線を放ち、圧倒的な存在感を放つ姿が表現され、特徴的なローブは一部をクリア素材で成形し、パール塗装によって生々しく深みのある質感となっている。また、全身に浮かぶプラント模様も細部にまで丁寧に再現されている。

禍々しく不気味な雰囲気を醸し出すヴィネット風台座には、作品の世界観を象徴する要素が盛り込まれている。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「表情替えパーツ」がついてくる。

スケール：1/8

サイズ：全高約235mm（台座含む）

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

(C) 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会