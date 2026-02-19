1Ç¯¤Ë3Æü´Ö¤À¤±¤ÎÈþ½Ñ´Û³«´Û¡ªÃæ¹ñ¿Í²è²È¡Öç÷Á¾¡×¤ÎºîÉÊÊÂ¤Ö
¡¡1Ç¯¤Ë3Æü´Ö¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë³«´Û¤¹¤ë²¬»³»Ô¤ÎÈþ½Ñ´Û¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»ÔÅì¶èÀ¾Âç»û¾å¤Ë¤¢¤ë¡Öç÷Á¾Èþ½Ñ´Û¡×¤Ï〝¿ÍÊª²è¤Îµ´ºÍ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ¤Î²è²È¡¦ç÷Á¾¤µ¤ó¡Ê1938～¡Ë¤ÎºîÉÊ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÎ¾È÷¥°¥ëー¥×¤¬ËèÇ¯¡¢À¾Âç»û²ñÍÛ¤Îº¢¤ËºîÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï2·î20Æü～22Æü¤Î3Æü´Ö¡¢³«´Û¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÅ¸¼¨¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Öç÷Á¾¤¬·É°¦¤·¤¿ÆüËÜ¤Î°Î¿Í¡×¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¸Î»ö¤ä¿ÍÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î°Î¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿39ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¶õ³¤ÆþÅâ¿Þ¡×¤Ï¡¢ÇòÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅâ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤Æü¤Î¶õ³¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸¯Åâ»È¤ÎµÈÈ÷¿¿È÷¡¢¼¼Ä®»þÂå¤Î²è²È¡¦Àã½®¡¢¸Þ¡¦°ì¸Þ»ö·ï¤Ç¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¸µÁíÍýÂç¿Ã¤Î¸¤ÍÜµ£¤Ê¤É¡¢²¬»³¤æ¤«¤ê¤Î¿ÍÊª¤â²èÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£