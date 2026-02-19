Nice Buds! クリア

MOONDROPは、水月雨/MOONDROPブランドより、15.4mm径ドライバーを搭載したインナーイヤー型有線イヤフォン「Nice Buds!」を発売した。カラーは黒とクリアの2色。価格は1,650円。

クラシックなインナーイヤー型イヤフォン「MX500」の音響設計思想を継承しながら、ドライバー性能・装着設計・音響構造の最適化を図ったモデル。15.4mm径ネオジムカスタムダイナミックドライバーを採用。インナーイヤー型イヤフォン特有の装着カップリングに合わせて共振特性を最適化し、自然で心地よい音色を忠実に再現する。

黒

金型に直接設計された低音強化エアフローチャンネルと、4つの大口径・高ダンピング開口部で構成されたデュアルバックチャンバー・ダンピングパラレル音響システムを搭載。「2つの異なる特性帯域から低域と中低域を精密にコントロールし、力強く沈み込む低音と、クリーンで透明感のある中域の共存を実現した」という。

クリアで透明感のある音色を実現するため、フェイスプレートの開口レイアウトとエッジ部分の拡散導流溝を再設計し、各帯域のサウンドを自然に伝達・拡散する。

インナーイヤー型イヤフォンのスポンジイヤーピースは、ずれたり外れたりしやすく、音質や装着感に影響を与えることがあることから、スポンジイヤーピース固定設計を採用。スポンジイヤーピースを快適な装着位置にしっかりと固定し、音響的性能を最大限に引き出した。周囲構造との段差をなくすことで装着時の快適性も高めた。

人間工学に基づき、従来の対称構造を改良した、非対称ジオメトリデザインを採用。サウンドチャンバーが対耳珠にしっかりとフィットし、耳道により近い位置に配置されることで、深い低域と快適な装着感を両立している。

有効周波数帯域は20Hz～20kHz。インピーダンスは32Ω±15％(@1kHz)。感度は122dB/Vrms(@1kHz)。全高調波歪は0.1%以下(@1kHz,94dB)。