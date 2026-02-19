６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、リズムダンス（ＲＤ）の演技に臨む中国の王詩玥（おう・しげつ、左）、柳鑫宇（りゅう・きんう）組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

【新華社長春2月19日】フィギュアスケート・アイスダンスの中国代表、柳鑫宇（りゅう・きんう）はこのほど、自身のSNSアカウントに、パートナーの王詩玥（おう・しげつ）と氷上で舞う写真を添え「3度目の五輪出場。光栄なことであり、幸運なことでもある。中国のアイスダンスが五輪の舞台に立てるのは、陰で支えてくれた数えきれないほどの人々の努力と献身があったから」と投稿した。

柳はまた「努力することの意味は、成功することではなく、悔いを残さないことだ」とし、それは今大会に対する感想にとどまらず、苦楽を共にしてきた王との2人に共通した心境でもあるとつづっている。

ミラノ冬季五輪は9日、フィギュアスケート・アイスダンスのリズムダンスが行われた。王、柳組は躍動感あふれる演技を披露したものの、0.22点差でフリーダンスへ進むことはできなかった。

王と柳は共に吉林省で育った。同省は雪や氷の資源に恵まれ、各階級のプロチームや体育学校、民間のスケートリンクが連携して運営されており、国内のフィギュアスケートやショートトラックスピードスケートなどの重要な人材育成拠点となっている。

こうした環境の下、王と柳は相次ぎ基礎訓練を受けた。最も基本的なスケーティングや回転から学び始め、確かな技術を確立し、趣味から専門競技へと徐々に転向していった。2005年、11歳だった王はコーチの勧めにより、柳とともに同省初となるアイスダンスペアを結成した。

当時、アイスダンスは中国ではまだマイナーな競技で、参考にできる上達方法がほとんどなかった。2人はひたすら練習を重ねて息を合わせていくしかなく、転倒しては修正し、再び試すことを、日々繰り返した。当初は国際大会での成績も振るわなかったが、2人は挫折してもくじけず一歩一歩成長していった。やがて、全国選手権と冬季アジア大会の王者に輝き、四大陸選手権では中国選手の最高順位を幾度も塗り替えた。

第２４回冬季オリンピック北京大会のフィギュアスケートアイスダンスに臨む中国の王詩玥（おう・しげつ、右）と柳鑫宇（りゅう・きんう）ペア。（２０２２年２月１４日撮影、北京＝新華社記者／徐子鑑）

王は以前、長期的な目標として「フィギュアスケートと言えば、ペアやシングルだけでなく、アイスダンスも思い浮かべてもらえるようになってほしい」と語っていた。

2人は技術を磨き続けながら、表現に中国文化の要素をより多く取り入れることにも挑んできた。22年の北京冬季五輪では、カンフーの要素を織り交ぜた剛柔一体の演技で「カンフー・パンダ」を披露し、審判と観客を魅了。アジア勢で唯一フリーダンスに進出し、最終的に中国史上最高成績を更新する12位に入った。

その後しばらくはけがに悩まされたが、2人はアイスダンスへの情熱を支えにコンディションを整え、再び五輪の舞台に戻ってきた。

ミラノ大会では、明るい中国のメロディーが注目を集め、耳なじみのある音楽が響くと、たちまち会場の雰囲気は盛り上がった。柳は「会場では多くの中国のファンが声援を送ってくれていた。ファンたちと一体になれたことを、とても誇りに思う」と語った。王も「私たちは最高の成績を残したわけではないが、中国のスタイルと文化を冬季五輪の舞台にもたらした。それ自体が一つの成功だ」と胸を張った。（記者/邵美蒅）