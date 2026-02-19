2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」が、2026年4月1日以降段階的に施行される予定です。しかし、年金制度になんとなく疑問を持っているという方も多いのではないでしょうか。確定拠出年金アナリストの大江加代さんは「誤解にもとづいた炎や煙は私たちの心に『年金はあてにならない』というイメージを強く残し、老後への不安から現在の暮らしを楽しむという幸福を奪うことさえあり、非常にもったいないこと」と指摘しています。そこで今回は、夫の故・英樹さんとの共著『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』より、一部を抜粋してお届けします。

【図】扶養機能は「互助」から「共助」へ

年金は「共助」

2020年9月、当時の総理大臣が就任後に「自助、共助、公助」という話をして話題になったことがありました。これについては「国の責任を放棄するのか！」とか「何でも自己責任にするのか！」といった少しピントのずれた意見が出てきましたが、よくよく考えてみると言っていることは何も特別なことではなく、ごく当たり前の話に過ぎません。

人が生きていくためには、まず働くことが第一であるのは当然です。親の財産で一生働かなくても食べていける人などほとんどいないでしょう。大部分の人はまず自分で働いて生計を立てるというのが当然です。

ところが、不幸にして病気や事故で障がいを負ってしまった人は働くといっても限度があります。あるいは年をとって定年退職したり、引退したりした人は収入がありません。

そういう人たちを社会全体で面倒を見ましょうというのが共助であり、その財源となるのは社会保険料です。

年金と生活保護の役割

ところが障がいもなく、年齢も若いものの、何らかの理由で社会保険料が払えなかった人や人生において何らかの大きな失敗やトラブルに見舞われて生計を維持していくことができなくなった人も一定数はいます。そういった人を救ってあげる最後のセイフティーネットが公助なのです。具体的に言えば、「生活保護」が公助の代表的なものと言ってもいいでしょう。

年金の給付財源となるのは年金保険料ですから、保険料を払わなかった人には年金は支給されません。でも生活保護は、別に社会保険料を払わなくても一定の要件を満たせば受けることができます。その財源となるのは税金だからです。



『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』（著：大江英樹、大江加代／ワニブックス）

別な言い方をすれば年金の役割は「防貧機能」にあります。若い時から年金保険料を払っておくことで年を取っても貧困に陥らないよう、それを防ぐのが年金制度の役割です。一方、生活保護という制度の役割は「救貧機能」です。何らかの理由で貧困に陥ってしまった人を救うのがその役割ということです。

したがって、生活保護は「公助」ですが、年金は「共助」なのです。

年金の本質は「扶養機能を社会的に制度化」したもの

では、ここでごく簡単に我が国における年金の歴史を振り返ってみます。現在、20歳以上、60歳未満の全ての国民が加入する国民年金（基礎年金）が誕生したのは昭和36（１９６１）年です。それ以前も一部、公的年金はありましたが、国民皆年金という仕組みが始まったのはこの時でした。

では、それまで公的年金がなかった時代は、年をとって働けなくなった人はどうやって生活していたのでしょう。図１をご覧ください。

公的年金制度がなかった時代、親の生活の面倒は子供がみていました。もちろん自分で蓄えるのが基本でしたが、その蓄えた財産を相続するのは、戦前の場合だと長男でした。長男は親の財産を全部相続できる代わりに親の面倒をみていたというケースが多かったのです。もちろん子供がいない場合もあるでしょうから、その場合は兄弟や親族、場合によっては地域で助け合うということもあったでしょう。これは言わば“互助”の考え方です。若い時に親の面倒をみてきたから、自分が年取った時には面倒をみてもらえる、という世代間による互助ですね。

ところが時代が変わり、戦後の高度成長期になると、子供たちはどんどん都会に出て行ってしまいます。そのため、“互助”の考え方があまり現実的ではなくなってきたのです。

「互助」から「共助」へ

そこで、それまで家族が支えていた扶養機能を社会全体で仕組み化する必要が出てきたことで、公的な年金制度が生まれたというわけです。

企業年金は公的年金とは全く仕組みが違いますが、従業員に払うべき給与の一部を年金化して退職後に支払うという考え方ですから、これは互助ではなく、共助に近いと考えるべきでしょう。このようにして扶養機能は、私的扶養である「互助」から公的扶養である「共助」に変わっていったのです。

さらに言えば、自助である個人の資産形成は私的扶養、前述した生活保護などのセイフティーネットは公助ですから公的扶養に分類され、共助でまかないきれない部分や、そこからはみ出してしまった部分への対応手段として存在していると考えればいいでしょう。

