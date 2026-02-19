2026年2月19日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、和歌山県民に愛されるローカルチェーンのパン屋さん「パン工房 カワ」に注目。

『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛チェーン 極』のコーナーで今回注目したのは、和歌山県民が「自慢できるパン屋さん！」と推薦する「パン工房 カワ」。

「パン工房 カワ」は県内に10店舗、大阪府と奈良県にも店舗を広げている和歌山県から誕生したローカルチェーン店。和歌山県から誕生したローカルチェーン店としては最多の店舗数を誇るという。

《飲み物がなくてもおいしく食べられる》ソフトな食感が魅力だという「パン工房 カワ」のパン。一番人気の「生クリームサンド」や梅干しを丸々一粒使っているという「紀州梅バーガー」など、パンの種類は150種類！県民を魅了し続ける、そのおいしさの秘密とは――？



『あなたはまだ、本当の干し芋を知らない… 茨城県民の真実』のコーナーでは、茨城県民の大好物「干し芋」を徹底調査！

昨今の健康志向の高まりからか、全国のスーパーやコンビニでも手軽に手に入るおやつとなった「干し芋」だが、生産量全国シェア9割近くを占める《茨城の干し芋》は別格らしい!?

「甘さと粘り気が全然違う」と県民たちが自慢する茨城の干し芋は、寒い季節がおいしさの旬！さらに、干し芋でも「平干し」と「丸干し」の2種類があるそうで――。

本場ならではのおいしい秘密を探り、日本一の干し芋を決める「全国ほしいもグランプリ」にも潜入調査。

全国の数あるケンミン用語の中から、説明が難しい〈特殊な状況〉をズバッと一言で表現できるワードを紹介する『超ピンポイント用語の基礎知識』。今回は新潟県民の超ピンポイント用語「飴が泣く」に注目。

一体、どんな状況で使う言葉なのか？「泣く」の意味は？

他県民には理解不能な、新潟県民の超ピンポイント用語に注目し、解説する。