トヨタの高級車を盗んだとして、警視庁は１９日、茨城県常総市、職業不詳の男（４６）らブラジル国籍の男３人を窃盗容疑で逮捕したと発表した。

同庁は、３人が昨年２月以降、車の制御システムを操って不正に解錠する「キャンインベーダー」の新型機を使い、東京や群馬など１都７県でトヨタの高級車計約５０台（時価計約４億５０００万円相当）を盗んだとみている。

発表によると、３人は昨年１２月５日未明、千葉県浦安市の住宅の駐車場から、トヨタの「ランドクルーザー３００」１台（時価約８５０万円相当）を盗んだ疑い。いずれも容疑を否認している。逮捕は１７日。

茨城県下妻市内の駐車場で発見された被害車両は、助手席側の後輪付近が切断されており、同庁は、新型機を接続して５分程度で盗み出したとみている。新型機は３人の関係先で見つかった。車の盗難事件で押収されるのは全国初という。

キャンインベーダーはモバイルバッテリー様の機器で、車の配線につなぐことで制御システム「ＣＡＮ（キャン）」を操ることができる。２０２０年代に入り盗難手法として多用されるようになった。